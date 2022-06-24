Россияне применяют против ВСУ до тысячи снарядов в час - Резников

Резников рассказал о работе российской артиллерии / ua.depositphotos.com и УНИАН

Российские войска применяют по ВСУ до тысячи снарядов в час, сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью телеканалу Freedom.

По его словам, западная артиллерия уже сильно меняет картину боев, однако у противника фактически безлимитный ресурс на боеприпасы.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных... Тысячу снарядов в час, они высыпают безлимитный ресурс сегодня, к сожалению", - подчеркнул Резников.

Он также отметил, что украинской стороне приходится применять тактику точечного поражения, поэтому десятки гаубиц или несколько единиц HIMARS при правильном использовании могут нанести "правильное поражение правильных целей".

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии 22 июня заявили, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Оккупационная армия РФ пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Как полагают британские специалисты, россияне собираются бросить в бой большое количество дополнительных резервов.

В Генштабе ВСУ сообщали, что войска России пытаются продвинуться в направлении Бахмута Донецкой области и установить контроль над Северодонецком в Луганской области.

В американском Институте изучения войны предполагают, что войска РФ в ближайшие дни могут захватить Лисичанск. Как полагают аналитики, ВСУ на востоке страны сократили воздушные операции из-за работы ПВО оккупантов. Впрочем, Воздушные силы украинской армии успешно бьют по позициям оккупантов на Херсонщине.

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