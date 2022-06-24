В МИД назвали единственное преимущество России в войне против Украины

Кулеба пояснил, что сегодня Украина нуждается в реактивных системах залпового огня и 155-миллиметровых артиллерийских системах.
Единственное преимущество России в войне против Украины - это артиллерия. Поэтому Германия и другие страны Запада должны ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет немецкое издание Bild.
"У них есть преимущество в артиллерии, и они используют ее в полной мере, но это их единственное преимущество. Если мы приобретем разумное количество тяжелого оружия и современных артиллерийских систем, мы сможем переломить ход событий в свою пользу", - заявил министр.
Кулеба пояснил, что сегодня Украина нуждается в реактивных системах залпового огня и 155-миллиметровых артиллерийских системах, поскольку у украинской армии заканчиваются боеприпасы советских калибров. Однако, как добавил он, запасы боеприпасов НАТО быстро увеличиваются.
Читайте такжеПредлагали не сопротивляться РФ: некоторые страны готовы пожертвовать Украиной ради зерна – Кулеба
"Каждая единица (оружия - ред.) укрепляет нас и позволяет приблизиться к тому дню, когда мы отстоим мир для себя и всей Европы", - отметил глава украинской дипломатии.
Война России против Украины на Донбассе
В разведке Британии 22 июня заявили, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Оккупационная армия РФ пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Как полагают британские специалисты, россияне собираются бросить в бой большое количество дополнительных резервов.
В Генштабе ВСУ сообщали, что войска России пытаются продвинуться в направлении Бахмута Донецкой области и установить контроль над Северодонецком в Луганской области.
В американском Институте изучения войны предполагают, что войска РФ в ближайшие дни могут захватить Лисичанск. Как полагают аналитики, ВСУ на востоке страны сократили воздушные операции из-за работы ПВО оккупантов. Впрочем, Воздушные силы украинской армии успешно бьют по позициям оккупантов на Херсонщине.
Смотрите новости Донбасса онлайн:
Читайте также:
- "Не дадут оружия – будем воевать лопатами": Кулеба заявил, что Украина не пойдет на уступки РФ
- Напала на Украину, а теперь смеет угрожать Литве: Кулеба разнес Россию из-за блокады Калининграда
- Кулеба поведал о переломном моменте на пути к кандидатству в ЕС