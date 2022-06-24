В МИД назвали единственное преимущество России в войне против Украины

Кулеба назвал единственное преимущество России на войне / Коллаж УНИАН

Единственное преимущество России в войне против Украины - это артиллерия. Поэтому Германия и другие страны Запада должны ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет немецкое издание Bild.

"У них есть преимущество в артиллерии, и они используют ее в полной мере, но это их единственное преимущество. Если мы приобретем разумное количество тяжелого оружия и современных артиллерийских систем, мы сможем переломить ход событий в свою пользу", - заявил министр.

Кулеба пояснил, что сегодня Украина нуждается в реактивных системах залпового огня и 155-миллиметровых артиллерийских системах, поскольку у украинской армии заканчиваются боеприпасы советских калибров. Однако, как добавил он, запасы боеприпасов НАТО быстро увеличиваются.

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"Каждая единица (оружия - ред.) укрепляет нас и позволяет приблизиться к тому дню, когда мы отстоим мир для себя и всей Европы", - отметил глава украинской дипломатии.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии 22 июня заявили, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Оккупационная армия РФ пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Как полагают британские специалисты, россияне собираются бросить в бой большое количество дополнительных резервов.

В Генштабе ВСУ сообщали, что войска России пытаются продвинуться в направлении Бахмута Донецкой области и установить контроль над Северодонецком в Луганской области.

В американском Институте изучения войны предполагают, что войска РФ в ближайшие дни могут захватить Лисичанск. Как полагают аналитики, ВСУ на востоке страны сократили воздушные операции из-за работы ПВО оккупантов. Впрочем, Воздушные силы украинской армии успешно бьют по позициям оккупантов на Херсонщине.

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