Враг пытается уничтожить западное оружие в Украине, но не может попасть - Reuters

Россияне пытаются ударить по западному оружию / Коллаж Reuters, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются нанести ракетные удары по западному оружию, которое поступает в Украину, но пока им это не удается, сообщает The Guardian.

"Россия пытается, но не может нацелиться на западное оружие, поступающее в Украину, включая системы большей дальности, которые, как надеется Киев, будут иметь решающее значение на поле боя", - говорится в сообщении.

Такую информацию агентству Reuters предоставил чиновник Министерства обороны США.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии 22 июня заявили, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Оккупационная армия РФ пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Как полагают британские специалисты, россияне собираются бросить в бой большое количество дополнительных резервов.

В Генштабе ВСУ сообщали, что войска России пытаются продвинуться в направлении Бахмута Донецкой области и установить контроль над Северодонецком в Луганской области.

В американском Институте изучения войны предполагают, что войска РФ в ближайшие дни могут захватить Лисичанск. Как полагают аналитики, ВСУ на востоке страны сократили воздушные операции из-за работы ПВО оккупантов. Впрочем, Воздушные силы украинской армии успешно бьют по позициям оккупантов на Херсонщине.

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