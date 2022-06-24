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В Пентагоне считают, что тяжелое оружие вряд ли переломит войну в пользу Украины - CNN

24 июня 2022, 15:37

В США разведка сделала пессимистический прогноз для Украины. В Пентагоне считают, что предоставленное оружие быстро не исправит на фронте ситуацию в пользу ВСУ.

HIMARS, США
Пентагоне считают, что тяжелое оружие вряд ли переломит войну в пользу Украины - CNN / Википедия, pixabay

Американская разведка полагает, что тяжелое оружие, которое Пентагон передает ВСУ, вряд ли кардинально изменит ситуацию на фронтах украино-российской войны. Такое сообщение опубликовал американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Аналитики Пентагона говорят, что русские оккупанты проанализировали ошибки, которые они допустили на ранних этапах своего полномасштабного вторжения. Теперь же россияне якобы наладили связь между воздушными и наземными атаками, а также логистику в зоне боев.

"США не ожидают, что новые системы вооружения, недавно поставленные украинским силам, включая систему залпового огня HIMARS, немедленно изменят ситуацию на поле боя", ‒ говорят источники журналистов.

Также есть проблема в ограниченной дальности действия реактивных систем залпового огня и в недостаточном количестве ракет, которые Пентагон передал ВСУ. Кроме того, CNN утверждает, что российская армия уже успела уничтожить часть техники, которую передали украинской армии странам Запада ‒ в частности, гаубицы M777.

Далее ‒ американская разведка прогнозирует, что вскорости пойдут большие потери личного состава и техники с обеих сторон.

Читайте такжеДали больше, чем просил Киев: генерал США опроверг данные о небольших поставках ВСУ оружия с Запада

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии 22 июня заявили, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Оккупационная армия РФ пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Как полагают британские специалисты, россияне собираются бросить в бой большое количество дополнительных резервов.

В Генштабе ВСУ сообщали, что войска России пытаются продвинуться в направлении Бахмута Донецкой области и установить контроль над Северодонецком в Луганской области.

В американском Институте изучения войны предполагают, что войска РФ в ближайшие дни могут захватить Лисичанск. Как полагают аналитики, ВСУ на востоке страны сократили воздушные операции из-за работы ПВО оккупантов. Впрочем, Воздушные силы украинской армии успешно бьют по позициям оккупантов на Херсонщине.

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Автор: Егор Бунин
Пентагон РСЗО война России и Украины
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