Украина с оружием Запада получит преимущество: войска РФ может ждать нокаут – американские генералы

ВСУ могут одержать победу над войсками РФ на Донбассе - генерал США / facebook.com/GeneralStaff

Между ВСУ и войсками РФ идут сложные бои за Северодонецк, Дибровное возле Изюма, Рубежное и на Запорожском направлении. За два месяца борьбы на этих локациях происходит обмен ударами. Российские войска могут потерпеть поражение по причине истощения своих сил. Украина может получить превосходство после того, как Запад поставит тяжелое оружие.

Бывший командующий Сухопутных сил в Европе Марк Гертлинг сравнил ситуацию на ряде направлений на фронте с поединком боксеров-тяжеловесов. По его словам, нокаута еще не было, однако войска РФ могут столкнуться с таким сценариям из-за истощения сил.

Читайте такжеАрмия Украины будет бить войска РФ в хвост и в гриву, если Запад быстро даст оружие – генерал ВСУ"Северодонецк, Попасная, Дибровное (возле Изюма), Рубежное, Запорожье - во всех этих местах происходит удар-контрудар. Это матч боксеров-тяжеловесов. За 2 месяца борьбы, еще не было нокаута. Это произойдет, из-за опустошения российских сил", - написал Гертлинг в Twitter.

Также американский военный добавил, что потерь Украины меньше, чем у российских войск. После того как ВСУ получат тяжелое оружие, они могут захватить преимущество на поле боя.

По мнению генерала США в отставке Дэвиду Петреус, украинские войска могут одержать победу в боях на Донбассе. Но все будет зависеть от поставок западных вооружений. Триумф ВСУ может быть обусловлен тем, что "они вобрали многое из того, что Россия против них бросила в Северодонецке и не уступили".

"Россияне себя ослабляют в этом регионе, тратя чрезвычайное количество человеческих ресурсов и оборудования", - сказал он CNN.

Смотрите видео ТСН – войска России контролируют большинство жилых кварталов Северодонецка

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии 22 июня заявили, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Оккупационная армия РФ пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Как полагают британские специалисты, россияне собираются бросить в бой большое количество дополнительных резервов.

В Генштабе ВСУ сообщали, что войска России пытаются продвинуться в направлении Бахмута Донецкой области и установить контроль над Северодонецком в Луганской области.

В американском Институте изучения войны предполагают, что войска РФ в ближайшие дни могут захватить Лисичанск. Как полагают аналитики, ВСУ на востоке страны сократили воздушные операции из-за работы ПВО оккупантов. Впрочем, Воздушные силы украинской армии успешно бьют по позициям оккупантов на Херсонщине.

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