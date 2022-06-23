Россия в ближайшие дни может захватить Лисичанск – Институт изучения войны

Войска Украины ведут бои с оккупантами РФ за Лисичанск / Коллаж lisichansk.com.ua, Reuters

Оккупационные войска России в ближайшие дни могут захватить Лисичанск Луганской области. Вооруженные силы Украины на востоке страны сократили количество своих воздушных операций до 20-30 вылетов в день из-за работы ПВО российских оккупантов. Однако украинские Военно-воздушные силы эффективно действуют в других зонах, нанося успешные удары по позициям оккупантов в Херсонской области. Российским захватчикам не хватает личного состава и сил для успешного продвижения. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Согласно отчету ISW, вражеская армия РФ в ближайшие дни может осуществить захват Лисичанска. Системам противовоздушной обороны врага на востоке Украины удается ограничить работу украинских беспилотников. По этой причине ВСУ пришлось сократить свои воздушные операции до 20-30 вылетов в день.

Читайте такжеОккупанты сделали выводы: зачем армия РФ пытается отрезать Лисичанск от СеверодонецкаОднако украинские Военно-воздушные силы проводят успешные операции на других направлениях. За последнюю неделю они нанесли успешные удары по вражеским целям в Херсонской области.

Аналитики Института пришли к выводу, согласно которому "российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине". Руководство РФ проводит принудительную частичную мобилизацию в войска, которая не приносит существенных изменений, но оказывает отрицательное влияние на моральных дух и дисциплину тех, кто попал в оккупационную армию.

Война России и Украины на Донбассе

В разведке Великобритании 22 июня заявили, что на Донбассе продолжают идти ожесточенные бои. Оккупанты пытаются охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Вероятно, российские захватчики планируют развернуть в регионе большое количество резервных сил.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что войска РФ пытаются продвинуться в направлении Бахмута Донецкой области и установить контроль над городом Северодонецк Луганской области.

Смотрите видео ТСН – войска РФ контролируют большинство жилых кварталов Северодонецка

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