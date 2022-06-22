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Вражеский штурм захлебнулся: на Донбассе ВСУ отразили атаку оккупантов

22 июня 2022, 19:28

Оккупанты продолжают обстрелы на Южнобужском, Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

война, последствия обстрела
Атака оккупантов отражена на Донбассе / Фото УНИАН

Российские оккупанты пытаются продвинуться в направлении города Бахмут Донецкой области и установить контроль над городом Северодонецк Луганской области.

Об этом идет речь в оперативной информации по российскому вторжению, опубликованной на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Северодонецком направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетных ударов недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горского", - говорится в сводке.

Оккупанты продолжают обстрелы на Южнобужском, Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, нанесли авиаудары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко.

"В районе Новобахмутовки наши воины отразили штурм и заставили врага отойти", - сообщили в Генштабе.

Враг штурмовыми действиями пытается улучшить тактическое положение в районе Славянска Донецкой области, а в Харьковской области ведет боевые действия по сдерживанию подразделений Сил обороны и недопущению их выхода к государственной границе. В этих районах оккупанты ведут активные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии.

Читайте также"Западного округа нет": ВСУ покрошили "элиту" ВС РФ, которую готовили к войне с НАТО

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил РФ, которую готовили для противостояния с НАТО.

Об этом идет речь в новом телефонном разговоре захватчиков, перехват которого публикует СБУ.

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