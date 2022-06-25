ВСУ остановили наступление врага под Бахмутом и на Харьковщине –Генштаб/ Reuters, Генштаб ВСУ

Украинские воины остановили наступление вражеской пехоты на Бахмутском направлении: оккупанты пытались двигаться в направлении Владимировка – Покровское, однако после огневого поражения со стороны войск ВСУ отошли.

Неподалеку Бахмута также продолжается штурм со стороны захватчиков в направлении Пилипчатино – Покровское, там продолжаются боевые действия. Кроме этого, врагу удалось продвинуться на один километр в направлении Роты – Вершина. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

На Славянском направлении противник направляет основные усилия на штурм в сторону населенных пунктов Долгонькое и Долина, также пытается штурмовать в сторону Долгонького и Мазановки, там идет бой.

Оккупанты на Донецком направлении пытаются удержать рубежи, которые успели занять, и проводят перегруппировку войск.

Российские захватчики вели обстрелы по позициям украинских военных и ряде населенных пунктов на Донбассе из минометов, реактивной артиллерии, авиации.

Захватчики нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

Также враг вел штурм в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротине и Вороново, пытаясь вытеснить украинские подразделения.

"В целях содействия действиям группировки на направлении сосредоточения основных усилий, оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях вести сковывающие действия и удерживать занятые рубежи. На Запорожском направлении – ведут оборону", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Оккупанты также пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка. Они вели бой в направлении Васильевка – Каменка, однако получили сильный отпор от украинских воинов, понесли потери и отошли.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые позиции. Также оккупанты ударили из артиллерии по объектам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища.

"Действия вражеской штурмовой группы в районе населенного пункта Уды (село в 45 километрах от Харькова – ред.) наши воины решительно подавили. Противник отошел. Нанес авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Яворское", – говорится в сообщении.

Читайте такжеПолитолог пояснил, что Путин сочтет победой в войне против УкраиныНа Херсонщине враг бросил около одной ротной тактической группы для наступления в направлении Потемкино – Высокополье – таким образом захватчики пытались восстановить ранее утраченное положение. Однако это им не удалось – оккупанты были вынуждены отойти назад.

"В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает 4 носители крылатых ракет морского базирования "Калибр", – добавили в Генштабе.

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Самолеты РФ выпустили по меньшей мере два десятка ракет для обстрела Украины. Взрывы прогремели в Киевской, Черниговской, Житомирской и Николаевской областях.

Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 24 ракеты.

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