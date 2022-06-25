Оккупанты отошли с потерями: на Юге ВСУ отбили две атаки РФ и ударили по врагу авиацией

За сутки на юге ВСУ уничтожили 46 россиян, два танка Т-72 и крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку "Гиацинт", семь единиц другой бронированной техники.
В пятницу, 24 июня, в районе села Потемкино Высокопольского района Херсонской области украинские защитники отбили две атаки российских оккупантов, которые пытались восстановить утраченные позиции.
"Наличными силами по направлению Высокополья оккупанты дважды попытались восстановить утраченное положение в районе Потемкиного. Удачи не имели. Потеряв 2 танка, 4 бронированных машины и умножив 19 на 200, враг отступил", — говорится в сообщении оперативного командования Юг в Facebook.
Кроме того, в Бериславском районе Херсонской области враг совершил внезапный авиационный налет вертолетами, выпустив шесть неуправляемых ракет. Существенных разрушений и пострадавших нет.
Также вечером 24 июня с применением стратегической авиации по направлению оккупированной Херсонщины враг атаковал Криворожский район. Две ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны, одна попала в сельскохозяйственные угодья на окраине Нововоронцовки.
"Повреждена сельскохозяйственная техника, критических разрушений и человеческих потерь, по предварительным данным, нет", — гвоорится в сообщении.
Также сообщается, что украинские штурмовики и вертолеты нанесли удары по россиянам возле Снигиревки и Александровки на границе Николаевской области.
Подтвержденные потери противника за сутки составляют:
- 46 оккупантов;
- крупнокалиберная 152-миллиметровая пушка "Гиацинт";
- 2 танка Т-72;
- 7 единиц другой бронированной техники.
"В Николаевской области враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные "Орланы-10". Еще одна "птичка-разведчица" заземлена безвозвратно", - говорится в сообщении.
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Как сообщал Главред, 24 июня в Генштабе сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили успешные наступательные действия на Южнобужском направлении. В результате часть российских оккупантов оставила подготовленные к обороне позиции и отступила в район населенного пункта Ольгино (Бериславский район Херсонской области).
Напомним, австрийский военный аналитик Том Купер сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины практически вплотную подошли к оккупированному россиянами Херсону. Украинские защитники пытаются выбить российских оккупантов из Хрещеновки и Золотой Балки.
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