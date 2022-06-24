Контрудар ВСУ на Херсонщине: оккупанты бросили подготовленные позиции и сбежали

В Генштабе рассказали о контрударе ВСУ / Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины совершили успешные наступательные действия на Южнобужском направлении, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сводке, размещенной в Facebook, в результате часть российских оккупантов оставила подготовленные к обороне позиции и отступила в район населенного пункта Ольгино (Бериславский район Херсонской области).

В сообщении подчеркивается, что на Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых ранее рубежей.

"По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области", - добавили в Генштабе.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины практически вплотную подошли к оккупированному россиянами Херсону.

Украинские защитники пытаются выбить российских оккупантов из Хрещеновки и Золотой Балки.