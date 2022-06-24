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Пойдет по сценарию Чечни: Путин хочет сделать "новый Грозный" в городах Украины – Джонсон

24 июня 2022, 14:14

Глава Кремля не воспринимает всерьез мирные переговоры, говорит британский премьер.

джонсон, украинские военные
Путин хочет сделать "новый Грозный" в городах Украины – Джонсон/ Офис президента, Генштаб ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован вести мирные переговоры с Украиной. Он планирует пойти по сценарию Чечни и сравнять с землей крупные украинские города.

Сценарий уничтожения – это именно то, что сейчас в планах Путина. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет The Guardian.

"Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры. Он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в крупных городах Украины", – заявил британский премьер.

Если российская верхушка решится на такой шаг и пойдет по сценарию Чечни, то такие действия РФ будут "трагической ошибкой", подчеркнул Джонсон.

"Но это то, что он, кажется, делает в этот момент", – отметил премьер.

Напомним, украинские воины отошло из Северодонецка в ночь с четверга на пятницу, с 23 на 24 июня на заранее подготовленные позиции. Как утверждает украинский журналист Юрий Бутусов, обстоятельства сложились так, что решение об уходе ВСУ из Северодонецка стало безальтернативным.

Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, украинским военным дали такой приказ, ведь не было смысла оставаться на разбитых позициях – из-за этого только росло число погибших в рядах защитников Украины.

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