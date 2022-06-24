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В Северодонецке 17-летний подросток возил еду по подвалам под обстрелами

24 июня 2022, 13:53

Парень оставался в городе и помогал другим, пока не получил ранение осколком во время обстрела из "Градов".

подросток из Северодонецка возил еду по подвалам под обстрелами
17-летний подросток из Северодонецка под обстрелами развозил еду/ скрин из видео, Луганская ОВА

17-летний Михаил из Северодонецка оставался в своем родном городе несмотря на боевые действия и развозил еду для людей по подвалам.

Покинуть город не хотел, ведь воспринимал это как предательство. Свою историю парень рассказал журналистам издания "ШоТам".

"Не хотел оттуда уезжать. Потому что чувствовал, что это будет предательством. Что ты изменяешь своему городу, ребятам, с которыми ездил, помогал людям и постоянно под обстрелами был", – говорит волонтер Михаил Стародинов.

Михаил часто попадал под обстрелы, и во время одного из них, когда оккупанты били по городу из "Градов", ему в колено попал осколок.

"Осколки попали в ногу, я лежал. Нога стоит под 90 градусов. Кости некоторые торчат, это все видно, ее полностью нет на колене", – вспоминает парень.

Украинские врачи в Днепре и Львове смогли спасти волонтеру ногу. Теперь ему еще предстоит операция по протезированию, которую будут проводить за границей.

Ранее Главред рассказывал историю 15-летней девочки, которая спасла из Попасной трех людей. Она самостоятельно вела автомобиль 30 километров, хотя у нее были прострелены ноги.

Напомним, в Мариуполе отважный парень снял российский флаг и выбросил его на территории заброшенного здания. Оккупанты взбесились от такого поступка подростка и объявили на него охоту, обещая "денацифицировать".

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