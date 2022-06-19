В Мариуполе подросток сорвал флаг РФ: оккупанты объявили на него охоту

Как сообщил Андрющенко, парень находится в безопасности, ему удалось покинуть Мариуполь.
В оккупированном Мариуполе местные жители продолжают сопротивляться оккупантам.
В телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко разместил видео, где отважный парень снял российский флаг и выбросил его на территории заброшенного здания.
"Увидели такую, тряпку для пола, у нас в городе. Сняли по-мужски, помочились (ред.) на нее — она только для этого и пригодна. И куда-то туда ее нужно выбросить. И не забывайте, оккупированные территории — это Украина", – отметил парень.
Оккупанты взбесились от такого поступка подростка и объявили на него охоту, обещая "денацифицировать".
"Мы не кровожадны и делаем скидку на возраст, но... Призываем товарищей в Мариуполе найти и провести несколько уроков по денацификации, — писали в соцсетях оккупанты.
Но, как сообщил Андрющенко, парень находится в безопасности, ему удалось покинуть Мариуполь.
"От поступка юного Героя Сопротивления Мариуполя у оккупантов немного пригорело. Даже не чуть-чуть. Массовые угрозы и призывы к мести. Ожидаемо. Но наш герой Тимофей оказался известным среди молодежи скейтером. Он находится в безопасности и уже не в городе. Пусть захлебнутся своей злобой", - отметил советник мэра Мариуполя.
Ситуация в Мариуполе
В Мариупольском городском совете сообщали, что Россия в Мариупольском района арестовывает и расстреливает украинских волонтеров и чиновников. Они отказались от работы с коллаборантами и оккупационной властью.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что так называемый "суд "ДНР" "приговорил" к 10-летнему заключению одного из руководителей приазовских поселков. Минимум один государственный служащий казнен.
В тюрьме в Еленовке находится десятки волонтеров. Они в марте-апреле помогали в эвакуации из Мариуполя и доставке еды и воды в захваченный город.
Градоначальник Мариуполя Бойченко также рассказал, что депутаты от ОПЗЖ передавали России информацию о местонахождении критической инфраструктуры города. По его словам, россияне знали, куда именно стрелять – было много предателей, предоставлявших координаты.
Под удары российских войск попали источники питания, точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.
Информаторы от пророссийской ОПЗЖ, подчеркнул Вадим Бойченко, после оккупации Мариуполя стали руководить захваченным городом.
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