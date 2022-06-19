В Мариуполе подросток сорвал флаг РФ: оккупанты объявили на него охоту

Война в Украине / ua.depositphotos.com и Генштаб ВСУ

В оккупированном Мариуполе местные жители продолжают сопротивляться оккупантам.

В телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко разместил видео, где отважный парень снял российский флаг и выбросил его на территории заброшенного здания.

"Увидели такую, тряпку для пола, у нас в городе. Сняли по-мужски, помочились (ред.) на нее — она только для этого и пригодна. И куда-то туда ее нужно выбросить. И не забывайте, оккупированные территории — это Украина", – отметил парень.

Оккупанты взбесились от такого поступка подростка и объявили на него охоту, обещая "денацифицировать".

"Мы не кровожадны и делаем скидку на возраст, но... Призываем товарищей в Мариуполе найти и провести несколько уроков по денацификации, — писали в соцсетях оккупанты.

Но, как сообщил Андрющенко, парень находится в безопасности, ему удалось покинуть Мариуполь.

"От поступка юного Героя Сопротивления Мариуполя у оккупантов немного пригорело. Даже не чуть-чуть. Массовые угрозы и призывы к мести. Ожидаемо. Но наш герой Тимофей оказался известным среди молодежи скейтером. Он находится в безопасности и уже не в городе. Пусть захлебнутся своей злобой", - отметил советник мэра Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе

В Мариупольском городском совете сообщали, что Россия в Мариупольском района арестовывает и расстреливает украинских волонтеров и чиновников. Они отказались от работы с коллаборантами и оккупационной властью.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что так называемый "суд "ДНР" "приговорил" к 10-летнему заключению одного из руководителей приазовских поселков. Минимум один государственный служащий казнен.

В тюрьме в Еленовке находится десятки волонтеров. Они в марте-апреле помогали в эвакуации из Мариуполя и доставке еды и воды в захваченный город.

Градоначальник Мариуполя Бойченко также рассказал, что депутаты от ОПЗЖ передавали России информацию о местонахождении критической инфраструктуры города. По его словам, россияне знали, куда именно стрелять – было много предателей, предоставлявших координаты.

Под удары российских войск попали источники питания, точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.

Информаторы от пророссийской ОПЗЖ, подчеркнул Вадим Бойченко, после оккупации Мариуполя стали руководить захваченным городом.

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