Депутаты Мариуполя помогли России уничтожать основную инфраструктуру города за 7 дней - мэр

Мариуполь / УНИАН, Reuters

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что депутаты горсовета Мариуполя от партии ОПЗЖ передавали россиянам данные о местонахождении критической инфраструктуры города.

"Они (россияне - ред.) знали, куда стрелять. Было много предателей, которые давали координаты. Все, что у нас было, все, что считается критической инфраструктурой города, было уничтожено в первые семь дней", - рассказал Бойченко в интервью BBC.

По его словам, даже он не знал, где находятся все источники питания в Мариуполе, но россияне смогли уничтожить их в первые дни.

При этом под удары попали также точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что главными информаторами оккупантов были местные депутаты от партии ОПЗЖ, которые впоследствии стали руководить захваченным городом.

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Ситуация в Мариуполе

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе россияне ввели смертную казнь. В городе расстреливают чиновников и волонтеров.

В Мариупольском горсовете отметили, что оккупанты сажают в тюрьму или расстреливают всех, кто отказался сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

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