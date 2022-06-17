Людей избивали и пытали током: украинцы рассказали об ужасах российской "фильтрации" в Мариуполе

Украинцам пришлось пройти жуткие испытания, чтобы уехать из захваченного Мариуполя / Коллаж Reuters, УНИАН

Украинцы, которые пытались выехать из оккупированных военными России городов Украины, вынуждены были проходить через ужасный процесс так называемой "фильтрации". У людей проверяют телефоны и изучают их аккаунты в социальных сетях. Все, что кажется россиянам подозрительным, может привести к избиениям и, в том числе, пыткам током. Многих людей силой отправляют на территорию российского государства.

Избиение за перепост обращения Зеленского

28-летний маркетолог Андрей рассказал BBC, как пытался уехать из Мариуполя в начале мая. Он удалил с телефона все, что могло показаться подозрительным. Но некоторые перепосты в социальных сетях удалить не успел. Российские военные, когда увидели у него бороду, сразу начали задавать вопросы о его якобы возможной принадлежности к полку Азов. На это Андрей ответил, что не служил в армии, а после завершения учебы пошел работать. Однако военные РФ не хотели это слышать.

Россияне задавали вопросы о Зеленском, на что он ответил, что президент Украины – обычный, глава государства, не слишком отличающийся от предыдущих президентов. Также он сказал, что политикой не интересуется.

"Так и говори - "политикой не интересуюсь", - ответил ему военный.

Далее сказали ждать за дверью. Он вернулся к своей бабушке, тете и маме вместе с которыми приехал, которым уже выдали документы на выезд. Через несколько минут ему сказали пройти в тент для дальнейшей проверки ФСБ.

Мужчине показали видео в Инстаграм – обращение президента Владимира Зеленского от 1 марта с подписью самого Андрея: "Президент, которым мы можем гордиться. Отправляйтесь домой с вашим военным кораблем!".

Читайте такжеЭто концлагерь: в Мариуполе установили унизительные "пункты помывки" и запрещают украинский языкПосле этого его обвинили в поддержке "нацистского правительства" и ударили по горлу. Продолжали бить еще сильнее.

"Я думал, что будет лучше…потерять сознание и упасть, или дальше терпеть боль", - сказал он.

Все длилось около 2,5 часов. Они называли этот процесс "перевоспитанием" и заставили Андрея записать видеоролик со словами "Слава российской армии".

Сообщение другу со словами про рашистов

У Дмитрия забрали телефон на пропускном пункте в конце марта, когда он выезжал из Мариуполя. 34-летний учитель истории рассказал, как россияне нашли у него в смартфоне сообщение другу со словом "рашист". Его начали бить, в том числи, ногами. Обвиняли в "распространении проукраинской пропаганды". Спросили про события в Крыму и на Донбассе в 2014 году, на что он ответил, что это российско-украинская война. Нашли фотографию книжной обложки с буквой "Г" и подумали, что книга была якобы о Гитлере.

Дмитрия вместе с двумя женщинами перевели в тюрьму в поселке Старобешево Донецкой области. Населенный пункт контролировали россияне. В камере с 4-мя двухэтажными кроватями было 24 человека.Читайте такжеРоссия собралась до 1 сентября аннексировать Мариуполь и Донецкую область – советник мэра

Через четыре дня подробного допроса его отпустили. Со временем ему удалось добраться до контрольной Украине территории. Он не знает, что произошло с теми, кто был с ним в одной камере.

Особое подозрение вызывают мужчины боеспособного возраста

Россияне и сепаратисты устраивают "фильтрацию", чтобы установить возможную связь местных жителей с военными, полицией или местными администрациями. Особое подозрение вызывают мужчины боеспособного возраста. Проверяют синяки, которые могли остаться после применения оружия. Для обыска заставляют раздеваться и женщин, и мужчин.

"Встать я не мог. Дышать было очень больно"

49-летнего сталевара Максима в Безыменном заставили раздеться задавали вопросы о его отношении к полку Азов и "нацистам". На вопрос о том, почему он хочет уехать из Мариуполя, ответил: "Вообще-то это вы на украинской земле". После чего его начали бить.

"Я положил голову на землю и схватился за ребра. Встать я не мог. Дышать было очень больно", - сказал мужчина.

Максима отвели в помещение, которое он назвал "клеткой". Там держали и других людей. Был и спортсмен с татуировкой Посейдона с трезубцем. Российские военные думали, что это украинский герб. Он им объяснял, что это не так, но они не слушали.

Люди, находившиеся в "клетке", не получали ни еды, ни воды. В туалет они ходили в углу у всех на глазах. Когда Максим лег на землю, чтобы поспать, охранник вошел в камеру и толкнул его в спину.

По его словам, людей водили на допрос и били. Он видел женщину за 40 лет, которая лежала в углу, скорее всего, ее били по животу. У мужчины лет 50-ти была разбита губа и красные синяки на шее. Максим предполагал, что его душили. Никто в "клетке" ни о чем не говорил. Все боялись, что появятся подсадные сотрудники ФСБ.

Максима через 4-5 часов выпустили и позволили уехать из Мариуполя. Спустя несколько дней он добрался до подконтрольной Киеву территории и отправился в больницу. Боли в груди не прекращались. Врачи установили перелом четырех ребер.

Пытали током

43-летний Вадим в Мариуполе был сотрудником государственной компании. В Безыменном его пытали. Жену увели на допрос, когда узнали, что она поставила "лайк" странице ВСУ на Facebook и восстановили на ее телефоне чек за пожертвование армии Украины.

"Я пытался ее защитить. Но меня повалили ударом на землю", - сказал Вадим и добавил, что так было несколько раз. Он вставил и его опять били.

Когда они поняли, где он работал, отвели в другое здание, где задавали непонятные вопросы и избивали. Пытали током.Читайте также"Рядом руины и трупы всплывают": оккупанты зазывают приезжать на отдых возле разрушенного Мариуполя

"Я чуть не умер. Я упал и подавился выпавшими из зубов пломбами…(мужчину вырвало и он потерял сознание). Они были в ярости. Когда я очнулся, мне велели все убрать и продолжили быть током", - говорит Вадим.

По словам Вадима, пытки прекратились после вмешательства офицеров РФ. Они провели еще один допрос, после чего его отпустили. Когда он уходил, видел, как выносят молодую женщину, ее во время фильтрации опознали как служащую суда.

"У нее на голове был пластиковый пакет, руки были связаны. Ее мать стояла на коленях, умоляя не забирать дочь", - рассказал Вадим.

Руководитель Департамента войны в Офисе генерального прокурора Юрий Белоусов сказал, что есть сообщения о пытках и убийствах во время фильтрации.

"Судя по всему, это заранее продуманная политика России, и достаточно хорошо подготовленная. Это, безусловно, не единичный случай и не действия военных на местах", - сказал он.

Вадима отпустили, но при одном условии – он должен был отправиться на территорию РФ.

Юрий Белоусов подчеркнул, что масштаб насилия оценить сложно. Расследования на захваченных территориях провести нельзя, а большинство жертв не хотят рассказывать свои истории, чтобы следующей целью не стали их родные в Мариуполе.

Ситуация в Мариуполе

В Мариупольском городском совете сообщали, что Россия в Мариупольском района арестовывает и расстреливает украинских волонтеров и чиновников. Они отказались от работы с коллаборантами и оккупационной властью.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что так называемый "суд "ДНР" "приговорил" к 10-летнему заключению одного из руководителей приазовских поселков. Минимум один государственный служащий казнен.

В тюрьме в Еленовке находится десятки волонтеров. Они в марте-апреле помогали в эвакуации из Мариуполя и доставке еды и воды в захваченный город.

Градоначальник Мариуполя Бойченко также рассказал, что депутаты от ОПЗЖ передавали России информацию о местонахождении критической инфраструктуры города. По его словам, россияне знали, куда именно стрелять – было много предателей, предоставлявших координаты.

Под удары российских войск попали источники питания, точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.

Информаторы от пророссийской ОПЗЖ, подчеркнул Вадим Бойченко, после оккупации Мариуполя стали руководить захваченным городом.