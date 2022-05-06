Проехала 30 км с простреленными ногами: 15 летняя Лиза спасла людей из Попасной

15 летняя Лиза героически спасла людей из Попасной / скриншот

15-летняя девочка спасла из Попасной 3 человека. Она самостоятельно вела автомобиль 30 км, будучи раненой.

Изначально Лиза Чернышенко была пассажиром, но во время обстрелов со стороны россиян она была вынуждена спасать раненых взрослы из города.

"Ехала в машине и так получилось, что нас русские обстреляли. В машине были три мужчины и женщина. Мужчин ранило осколками. Одного очень сильно. И пришлось мне сесть за руль и повезти в Бахмут", - рассказала Лиза.

Она подчеркнула, что села за руль, потому что нужна была срочная помощь и "чтобы не потерять много крови".

Читайте такжеПод Николаевом оккупанты хотели казнить 30 заложников, но их спасли украинские десантники"Там лежали мины в шахматном порядке. Проехать невозможно было, но я как-то проехала там машиной. Дальше труп женщины лежал. Я тоже проехала. И потом поворот направо и нас обстреляли. Мне ноги. Я почти ничего не могла сделать. Машина заглохла. Я ее еле завела, но машина потом все равно заглохла из-за того, что аккумулятор прострелила пуля", - вспомнила Лиза.

Девочика ехала с обеими простреленными ногами.

"Это нелегко получилось, было очень больно. Но хоть как-то. Я ж не бросила бы их под обстрелами", - подчеркнула она.

В итоге поездка закончилась хорошо: все находившиеся в автомобиле выжили - их и Лизу госпитализировали.

Отметим, что во время войны многие украинцы, спасаясь от российских ракет покинули свои дома. Одной украинке даже удалось спасти 16 собак.

Светлана Барда разводила собак в селе Березовка под Киевом, пока туда не ворвались российские оккупанты.

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