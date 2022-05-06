УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Проехала 30 км с простреленными ногами: 15 летняя Лиза спасла людей из Попасной

6 мая 2022, 11:30

Изначально девочка была пассажиром, но ей пришлось сесть за руль.

15 летняя Лиза героически спасла людей из Попасной / скриншот

15-летняя девочка спасла из Попасной 3 человека. Она самостоятельно вела автомобиль 30 км, будучи раненой.

Изначально Лиза Чернышенко была пассажиром, но во время обстрелов со стороны россиян она была вынуждена спасать раненых взрослы из города.

"Ехала в машине и так получилось, что нас русские обстреляли. В машине были три мужчины и женщина. Мужчин ранило осколками. Одного очень сильно. И пришлось мне сесть за руль и повезти в Бахмут", - рассказала Лиза.

Она подчеркнула, что села за руль, потому что нужна была срочная помощь и "чтобы не потерять много крови".

Читайте такжеПод Николаевом оккупанты хотели казнить 30 заложников, но их спасли украинские десантники"Там лежали мины в шахматном порядке. Проехать невозможно было, но я как-то проехала там машиной. Дальше труп женщины лежал. Я тоже проехала. И потом поворот направо и нас обстреляли. Мне ноги. Я почти ничего не могла сделать. Машина заглохла. Я ее еле завела, но машина потом все равно заглохла из-за того, что аккумулятор прострелила пуля", - вспомнила Лиза.

Девочика ехала с обеими простреленными ногами.

"Это нелегко получилось, было очень больно. Но хоть как-то. Я ж не бросила бы их под обстрелами", - подчеркнула она.

В итоге поездка закончилась хорошо: все находившиеся в автомобиле выжили - их и Лизу госпитализировали.

Отметим, что во время войны многие украинцы, спасаясь от российских ракет покинули свои дома. Одной украинке даже удалось спасти 16 собак.

Светлана Барда разводила собак в селе Березовка под Киевом, пока туда не ворвались российские оккупанты.

Читайте также:

viber
война в Украине Попасная
Реклама
Популярное
Прольется денежный дождь: названы знаки, которые смогут разбогатеть этим летомПрольется денежный дождь: названы знаки, которые смогут разбогатеть этим летом Насиловали трубой и колючей проволокой: разведка перехватила рассказ оккупанта о пытках украинцевНасиловали трубой и колючей проволокой: разведка перехватила рассказ оккупанта о пытках украинцев Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бедПолнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед Ракета убила, когда бежал предупредить пожилых: отец рассказал о гибели 14-летнего сына в ОдессеРакета убила, когда бежал предупредить пожилых: отец рассказал о гибели 14-летнего сына в Одессе "Кабаева в молодости": Путин завел себе новую фаворитку - ей всего 16 лет"Кабаева в молодости": Путин завел себе новую фаворитку - ей всего 16 лет
Поддержите Главред

Последние новости

11:36

Путин повторит спектакль 2014 года: Подоляк рассказал о запланированном в Мариуполе "параде пленных"

11:32

Начнет ли Россия бомбить Украину, как Дрезден во Вторую мировую войнумнение

11:30

Проехала 30 км с простреленными ногами: 15 летняя Лиза спасла людей из ПопаснойВидео

11:27

"Умерла на моих глазах": маму 18-летнего Вячеслава изрешетило осколками от вражеского снарядаВидео

11:02

США помогли Украине потопить крейсер Москва: в NYT выяснили деталиВидео

Реклама
10:56

Киркоров шокирован реакцией россиян на его поддержку Галкина и Пугачевой

10:38

РФ ответила отцу срочника из "Москвы": сын "пропал без вести в море", судно не участвовало в войнеВидео

10:32

Дочь покойного Кузьмы продает его футболку, чтобы помочь армии

10:31

В деоккупированном Тростянце частично реставрировали памятник архитектуры – усадьбу Круглый двор

10:09

Опасная игра: бывший британский солдат помогает ВСУ разминировать линию фронтаВидео

10:05

Внучка Софии Ротару тоскует по родным в Украине - она поделилась редким семейным фото

09:57

Ехали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофейВидео

09:29

Гороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встреча

09:25

"Лавров был в шоке": Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину - ГрозевВидео

09:16

Угасающая вспышка России: почему победа Украины неизбежнамнение

09:12

Прямое вмешательство армий США, НАТО или Турции: Арестович объяснил, можно ли освободить МариупольВидео

09:10

Из Мариуполя и Азовстали удалось спасти 500 гражданских, эвакуация была тяжелой – ОПВидео

08:44

Россия отвела большую часть войск от Мариуполя – ПентагонВидео

08:36

Росгвардейцы из Екатеринбурга больше не вернутся на войну: остались без денег и статуса ветеранаВидео

08:09

ВСУ уничтожили гордость российского танкостроения новейший танк Т-90М "Прорыв"Видео

Реклама
08:04

Будут целиться в центр Киева: астролог предупредил о неожиданном ракетном ударе

07:21

Смертельное ДТП в Ровенской области: 17-летний парень спасал мать и получил 60% ожогов телаВидео

06:41

Нет надежды, что все закончится быстро: Шольц озвучил прогноз о продолжительности войны в Украине

06:29

Немцы Россию не боятся, или Почему Германия не торопится отказываться от связей с РФмнение

05:50

Вкуснее вы еще не ели: невероятно нежные и сочные "отбивные" в вафельных коржахВидео

05:10

Доллар по 100 гривен: что известно о сценарии послевоенного курса

04:40

Россия мобилизует еще 20-50 тысяч человек и будет давить на четырех направлениях – АрестовичВидео

04:10

Синоптики рассказали, когда Украину накроет жараВидео

03:45

Когда начнется освобождение украинских территорий от оккупантов - военный экспертВидео

03:15

"Дух сопротивления": Вятрович объяснил, почему русские маниакально гоняются за мертвым БандеройВидео

02:40

Красивый красный маникюр на весну-лето 2022, который вызывает эмоцииФото

02:08

Иван Ургант остроумно припечатал путинских пропагандистов: "Пришло время глотать!"

01:33

Полное поражение РФ и возвращение Крыма и Донбасса: Вятрович оценил перспективы

01:08

Финансовый гороскоп на неделю 9-15 мая: Тельцам – зависть, Скорпионам – большой успех

01:02

"Ад в Мариуполе": Зеленский рассказал о спасательной операции и штурме РФВидео

00:51

Приметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:28

Продвижение РФ на Донбассе: в Пентагоне объяснили тактический успех оккупантовВидео

05 мая, четверг
23:56

Оркам вломили на Донбассе: ВСУ уничтожили вражескую технику вместе с оккупантамиВидео

23:47

"Это ты?" Николь Кидман изменилась до неузнаваемости после пластики

23:47

"Сложи оружие, умоляю": жительница Волыни отправила сына защищать Украину, а второй приехал убиватьВидео

Реклама
23:29

"Добро пожаловать в ад": арта ВСУ смешала с землей САУ оккупантовВидео

23:22

Россия до 9 мая планирует "добить" полк Азов - АрестовичВидео

23:15

Лолита предложила ершик для унитаза: в РФ предлагают национализировать имущество звезд шоу бизнеса

22:59

Вернуть Крым и Донбасс: Вятрович дал смелый прогноз и назвал "рецепт" победы над РФ

22:55

ЕС больно ударит санкциями по любовнице Путина Кабаевой - BloombergВидео

22:32

Пытки и расстрелы мирных жителей: всплыли данные бучанских палачейВидео

22:11

Путин 9 мая может объявить об аннексии четырех областей УкраиныВидео

21:58

ВСУ "покрошили" элитную дивизию ВДВ оккупантов: рашисты зализывают раныВидео

21:34

"Боевые буряты" Путина попались на грабежах и пытках украинцев: названы имена мародеровВидео

21:18

Приметы на 7 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять