Украинка героически спасла 16 собак от российских оккупантов / скриншот с видео

Во время войны многие украинцы, спасаясь от российских ракет покинули свои дома. Одной украинке даже удалось спасти 16 собак.

Светлана Барда разводила собак в селе Березовка под Киевом, пока туда не ворвались российские оккупанты, рассказали в сюжете BBC.

Женщина приняла решение уезжать, когда после двух недель оккупации у животных начала заканчиваться еда. О том, чтобы оставить их, даже не шла речь, ведь для нее это не просто животные, а, как она отметила, дети.

Светлана, узнав о "зеленом коридоре", погрузила собак в бус и отправилась в направлении Ровненской области.

Читайте такжеС Javelin и в "каске" ВСУ: в Сети стремительно набирает популярность патриотичный кот БандераОна говорит, что ее путешествие было долгим и изнурительным. По дороге авто проверяли на 10 блокпостах, чтобы убедиться, что женщина перевозит действительно собак.

"Трудно ехали, потому что битой техники очень много. Трудно было смотреть… мертвые люди лежали на дороге – в своей жизни я такого не видела, и больше не хочу", – рассказала Светлана.

Ее с 16 собаками ее приютили знакомые в Ровненской области. Несмотря на теплый прием, они мечтают вернуться домой.

Ранее мы писали, что одном из городов Киевской области, который освободили от российских оккупантов, заметили пса, который сидит рядом с телом своего убитого военными рф хозяина.

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