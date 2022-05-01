Украинка героически спасла 16 собак от российских оккупантов

Женщина сумела на машине эвакуировать животных из оккупации.
Во время войны многие украинцы, спасаясь от российских ракет покинули свои дома. Одной украинке даже удалось спасти 16 собак.
Светлана Барда разводила собак в селе Березовка под Киевом, пока туда не ворвались российские оккупанты, рассказали в сюжете BBC.
Женщина приняла решение уезжать, когда после двух недель оккупации у животных начала заканчиваться еда. О том, чтобы оставить их, даже не шла речь, ведь для нее это не просто животные, а, как она отметила, дети.
Светлана, узнав о "зеленом коридоре", погрузила собак в бус и отправилась в направлении Ровненской области.
Читайте такжеС Javelin и в "каске" ВСУ: в Сети стремительно набирает популярность патриотичный кот БандераОна говорит, что ее путешествие было долгим и изнурительным. По дороге авто проверяли на 10 блокпостах, чтобы убедиться, что женщина перевозит действительно собак.
"Трудно ехали, потому что битой техники очень много. Трудно было смотреть… мертвые люди лежали на дороге – в своей жизни я такого не видела, и больше не хочу", – рассказала Светлана.
Ее с 16 собаками ее приютили знакомые в Ровненской области. Несмотря на теплый прием, они мечтают вернуться домой.
Ранее мы писали, что одном из городов Киевской области, который освободили от российских оккупантов, заметили пса, который сидит рядом с телом своего убитого военными рф хозяина.
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