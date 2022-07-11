Бойцы ВСУ освободили Ивановку на Херсонщине и показали, как выглядит село после деоккупации

ВСУ освободили Ивановку на Херсонщине/ скрин

Украинские воины уверенно продвигаются на юге нашего государства. Они освободили еще одно село – Ивановку, которая расположена на севере Херсонской области.

Об этом сообщается на странице в Facebook 60-й отдельной пехотной бригады. В селе оккупантов больше нет, остался только один 200-й, которого россияне почему-то не забрали с собой, а бросили просто лежать.

"Военные ВСУ освободили от оккупантов село Ивановка на Херсонщине. Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 опбр удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались лишь страшные воспоминания и "мертвая" военная техника", – рассказали в бригаде, которая освобождала село.

Украинские военные заняли в селе позицию и остаются там.

Как рассказали воины, часть местных жителей, которые ранее не эвакуировались и вынуждены были длительное время находиться в оккупации, теперь смогли покинуть село. Для некоторых помогали выезжать украинские военные.

"Одну женщину вывели. Мы проходили возле дома, а он полностью разрушен. Эта женщина пришла к нам: "Ребята, вывезите меня, потому что я уже здесь не могу". В этот же день, буквально через час, ребята ее вывезли", – рассказывает украинский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили в Херсоне казармы Росгвардии, ударив по ним штурмовиками. Также украинские самолеты уничтожили еще один командно-наблюдательный пункт российской артиллерии на юге нашего государства. У оккупантов большие потери.

Напомним власть Украины просит эвакуироваться граждан страны на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, поскольку ВСУ начинают контрнаступление.

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