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Не должны становить "живым щитом": украинцев просят срочно покинуть Юг страны

11 июля 2022, 00:07

В настоящее время неизвестно, в каких временных рамках это будет происходить.

Херсонская область ВСУ
Херсонская область / Людмила Денисова, Генштаб ВСУ

Власти Украины просят граждан страны на временно оккупированных территориях эвакуироваться, поскольку ВСУ начинают контрнаступление.

Как заявила министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук эфире национального телемарафона речь идет о Херсонской и Запорожской областях.

Как отметила Верещук, в настоящее время неизвестно, в каких временных рамках это будет происходить, но в этих регионах точно не должно быть женщин и детей.

Эти люди не должны становиться "живым щитом" между российскими оккупантами и Вооруженными силами Украины.

"Очевидно, что враг должен быть уничтожен. Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться", - заявила министр.

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Ситуация в Херсонской области

В Оперативном командовании Юг заявляли, что ВСУ в ходе контрнаступательных действий в Херсонской области сталкиваются с определенными трудностями. Вокруг украинской военной операции много эмоций, а само контрнаступление усложняется открытой степной местностью. Для достижения успеха следует далеко отогнать российские оккупационные войска.

По данным американского Института изучения войны, ВСУ продолжают успешно контрнаступать на Херсонщине. Украинские войска, вероятно, освободили Зеленый Гай и Барвинок в 25 км от самого захваченного россиянами Херсона. Впрочем, ни Киев, ни Москва такие данные на официальном уровне не подтверждают.

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ВСУ Херсонская область Ирина Верещук
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