ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с танками: РФ не может захватить Луганщину – Гайдай

Уменьшилось как количество атак россиян, так и количество обстрелов территорий области.
Российские оккупанты застряли в районе Белогоровки Луганской области и не могут продолжать наступление.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram, информируя об оперативной обстановке в области.
"Застряли на сегодняшний день российские войска в районе Белогоровки. И, скорее всего, это работа наших артиллеристов, которые уничтожили за последние несколько дней большое количество артилерийских складов. Поэтому логистика на сегодняшний день очень плохая у россиян с подвозом боеприпасов… Они без артилерии вообще не могут ни одного метра пройти", - сказал Гайдай.
По его словам, на сегодня уменьшилось как количество атак россиян, так и количество обстрелов территорий области.
Гайдай отметил, что Белогоровка была для врага не конечным пунктом в Луганской области, который он планировал захватить, а "промежуточным", чтобы двинуться дальше в сторону Славянска и частично в сторону Бахмута.
Гайдай сообщил, что в районе Белогоровки оккупанты при форсировании реки ранее потеряли около сотни танков.
"Более того, два дня назад произошла новая эпопея с танками. На этом направлении они потеряли благодаря нашим артилеристам еще пару десятков танков очередных", - сообщил Гайдай.
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Напомним, ранее аналитики Американского института изучения войны (ISW) сообщали, что российские оккупанты в Луганской области работают над восстановлением своей боеспособности. Они наращивают силы, чтобы возобновить наступление.
"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовился к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас", – говорится в сообщении.
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