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Поражение на войне для диктатора заканчивается гибелью: политолог напомнил о страхе Путина

11 июля 2022, 10:42

Андрей Пионтковский говорит - уже по сложившейся традиции, поражение на войне для любого диктатора опасно не только политической смертью, но и физической.

Путин, Кремль
Политолог напомнил о страхе Путина диктатора Каддафи / Reuters

Российский диктатор Владимир Путин уже понимает, что поход его армии на Киев, Одессу или Львов – невозможен. Такое мнение в эфире "24 канала" высказал известный российский публицист и политолог Андрей Пионтковский.

Он считает, что путинская армия ни на что не способна, кроме небольших наступлений на Донбассе, где сейчас сконцентрирована вся мощь его армии.

"Произошедшее с ливийским диктатором Каддафи имело решающий эффект на внешнюю политику Путина. Прежде всего в Сирии. Зачем он полез туда? "Спасать" Асада, потому что в его больном сознании там был заговор. Единственный план, который сейчас есть (у Путина – Главред), возможно, захватить еще какой-то городок до того, как в полном объеме прибудет западное оружие. А тогда снова мобилизовать всю свою агентуру", – рассказал эксперт.

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Напомним, ранее политолог Иван Преображенский пояснил, что Путин сочтет победой в войне против Украины. По его словам, победой для российского диктатора будет захват большой территории и ее удерживание. При этом он потребует, чтобы мир признал захваченные территории российскими.

До того известный астролог Влад Росс отмечал, что состояние здоровья президента РФ Владимира Путина оставляет желать лучшего. По словам астролога, преемницей Путина может стать его дочь.

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Автор: Егор Бунин
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