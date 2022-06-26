Путин сам "подогревает" слухи о своем здоровье: политолог пояснил, от чего Кремль отвлекает внимание

Политолог объяснил, от чего Кремль отвлекает внимание разговорами о болезнях Путина/ Reuters

Слухи о плохом самочувствии российского диктатора Владимира Путина распространяет и "подогревает" сам Кремль. А уже после этого они начинают "жить своей жизнью".

Об этом сказал политолог Иван Преображенский в интервью изданию "Новое время". По его словам, в Москве таким же образом постоянно "вбрасывают" в информпространство информацию о возможных будущих преемниках нынешнего российского президента.

"Я думаю, сам Кремль активно поддерживает эти слухи, вбрасывает их даже, а потом они начинают жить своей жизнью. Как сначала вбросили вообще непонятно откуда кандидатуру [директора ФСБ России] Николая Патрушева, а теперь вбрасывают, что Патрушев имеет оппонентов", – отмечает политолог.

Путин действительно может быть серьезно больным. Но у Кремля есть другая серьезная причина постоянно обсуждать состояние здоровья российского диктатора. Таким образом российская верхушка пытается отвлечь внимание от того, насколько устойчива сейчас политическая система в РФ.

"И этот же вопрос пытаются маскировать пустой болтовней о возможных кандидатах (в президенты РФ после Путина – ред.)", – отмечает Преображенский.

При этом то, что Путин действительно имеет проблемы со здоровьем, неоднократно подтверждали разведки разных стран, говорит политолог.

Ранее политолог Иван Преображенский пояснил, что Путин сочтет победой в войне против Украины. По его словам, победой для российского диктатора будет захват большой территории и ее удерживание. При этом он потребует, чтобы мир признал захваченные территории российскими.

Напомним, ранее известный астролог Влад Росс отмечал, что состояние здоровья президента РФ Владимира Путина оставляет желать лучшего. По словам астролога, преемницей Путина может стать его дочь.

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