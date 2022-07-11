"Прилетело" по россиянам: в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы/ РИА-Мелитополь

В оккупированном Мелитополе в Запорожской области произошло несколько взрывов в ночь на понедельник, 11 июля. Звуки взрывов были слышны около 02:16 ночи.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА-Мелитополь". По предварительной информации, в городе было два "прилеты" по оккупантах, еще три или четыре раза сработала российская ПВО.

Отмечается, что особенно сильно были слышны звуки взрывов жителям сел Константиновка и Вознесенка. При этом сразу после характерных звуков колонна военных машин с россиянами поехала в южном направлении.

Информацию о взрывах в Мелитополе подтвердил также мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона. Он рассказал, что они произошли на севере города – в районе Семеновки, и прозвучали около 02:30 понедельника с разницей в 20 минут. По чем именно "прилетело", выясняется.

"Сейчас уточняется информация о взрывах, их было несколько. Точно уничтожено что-то фашистское, располагавшееся на нашей территории", – заявил Федоров.

Уничтожение военной базы РФ в Мелитополе

Напомним, украинские военные ранее уничтожили военную базу российских захватчиков в Мелитополе Запорожской области.

Позже стало известно, что в результате точных ударов ВСУ не менее 200 российских оккупантов были уничтожены и почти 300 получили ранения.

После этого в рядах российских вояк, находящихся на оккупированных территориях Запорожской области, началась паника, которая обернулась массовым дезертирством. Чтобы искать дезертиров, даже приехало подразделение ФСБ РФ.

Читайте также: