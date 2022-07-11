Оккупанты дезертируют из Украины целыми ротами: в РФ показали "доску позора"

Солдаты РФ отказываются воевать в Украине / t.me/a_shtirlitz

В России растет числе военных, которые отказываются от участия в войне в Украине. Их имена вывешивают на "досках позора".

В частности, сотни российских солдат из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады отказались участвовать в войне против Украины. Соответствующее фото в Telegram-канале опубликовал украинский военный Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Эти плохие россияне оказались умнее других", - написал блогер. При этом методы руководства армии РФ он назвал "совковыми".

Кроме 30 фотографий "дезертиров" на доске есть целый список с почти 300 именами российских "отказников".

Отметим, что 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) — мотострелковое соединение Сухопутных войск РФ, входящее в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации – город Будённовск Ставропольского края.

/ t.me/a_shtirlitz

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще троих российских оккупантов – уроженцев республики Кабардино-Балкария.

В Украине ликвидировали лейтенанта Степана Мамбергера, ефрейтора Артема Мамыкина и рядового Данила Дикова.

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