200 оккупантов взлетели на воздух: детали огненного удара ВСУ по базе РФ в Мелитополе

Взрывы в Мелитополе прогремели под утро 3 июля / Фото РИА Мелитополь

Стали известны подробности удара бойцами Вооруженных сил Украины по базе противника в оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 3 июля.

Как заявил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, в результате не менее 200 российских оккупантов было уничтожено и почти 300 получили ранения.

"Более, чем 200 рашистов было полностью уничтожено – это не по официальной, но по достаточно достоверной информации. Там почти 300 рашистов было ранено, полностью был перекрыт рашистский госпиталь, который они развернули на части наших медицинских учреждений", - сказал мэр Мелитополя.

Детали удара по оккупантам в Мелитополе

"Со 2 по 3 число ночью была уничтожена 1 из военных баз, которая находилась на территории города Мелитополя. Я уверен, что надолго ее вывели из строя и рашисты не смогут восстановить ее работу полноценно еще долго. Следует отметить, что во время уничтожения этой базы были уничтожены склады с боеприпасами, склады с горюче-смазочными материалами, казармы с рашистами, а также много смежных зданий", - сказал Федоров.

Также он напомнил, что неподалеку от Мелитополя был взорван железнодорожный мост, по которому российские захватчики перевозили оружие и военную технику на фронт. "По версии рашистов, конечно, мост сам упал и никакого противостояния нет, но, конечно же, это та работа, которая проводится силами сопротивления для того, чтобы полностью ограничить поставки тяжёлого вооружения, поставки боеприпасов к линии боевых действий в Запорожской и Донецкой области", - рассказал Федоров.

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Напомним, утром 3 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что прошлой ночью ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов по врагу. По словам Федорова, ожидается большой поток мелитопольцев на эвакуацию.

Также, по его словам, вчера благодаря силам сопротивления бронепоезд оккупантов с боеприпасами сошел с рельсов.

"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!" - сказал Федоров.

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