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Американские эксперты пояснили, как агрессоры пытаются уберечь Антоновский мост от обстрелов ВСУ

1 августа 2022, 12:27

Американский Институт исследования войны поделился очень важной информацией насчет Антоновского моста - и того, как россияне пытаются его защитить от обстрелов.

Антоновский мост
Антоновский мост / скриншоты из видео

Российские оккупанты во временно захваченной ими Херсонской области пытаются по-максимуму уберечь Антоновский мост от новых ударов со стороны ВСУ. Об этом сообщают американские эксперты Институт исследования войны (ISW) со ссылкой на свежие спутниковые снимки.

Оккупанты установили вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов радиолокационные отражатели.

"Спутниковые снимки показали, что российские войска вырыли траншеи возле Антоновского моста (на правом берегу Днепра) и установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить украинские ракетные удар", ‒ отметили эксперты.

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Армия Украины нанесла удар по Антоновскому мосту

ВСУ во вторник вечером, 26 июля, поразили артиллерийским ударом Антоновский мост в захваченном войсками РФ Херсоне.

В среду утром, 27 июля, в Оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту. Представитель командования Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ сработали ювелирно и филигранно.

Кроме того, Гуменюк сказала, что силы обороны Украины взяли под контроль стратегическую логистику в Херсонской области. Из-за этого россияне не могут наладить обеспечение своих войск.

Самозваные "власти" оккупированной Херсонщины перекрыли движение на Антоновском мосту. Местный коллаборант Кирилл Стремоусов в истерике стал оправдываться и понадеялся на то, что, дескать, контрнаступления ВСУ не будет.

Руководитель Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявил, что Антоновский мост больше не пригоден к эксплуатации. По его словам, решение военных было вынужденным, чтобы обрубить логистику войскам РФ. После победы Украины в войне эстакада будет восстановлена.

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Автор: Егор Бунин
новости Херсона новости Украины война России и Украины
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