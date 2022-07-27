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ВСУ могли ударить по Антоновскому мосту, когда войска РФ гнали по нему технику – советник главы ОВА

27 июля 2022, 16:55

Российские оккупанты могли понести потери в момент, когда силы обороны Украины били по Антоновскому мосту, считает Сергей Хлань.

Антоновский мост, Хаймарс, войска РФ
В войсках России могут сообщить о потерях после удара Украины по Антоновскому мосту - Хлань / Коллаж Вгору, Википедия, Reuters

Вооруженные силы Украины могли ударить по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне тогда, когда оккупационные войска России гнали по нему свою военную технику. Вероятно, россияне понесли потери. После меткого выстрела украинской армии проезд по эстакаде стал невозможен. Об этом заявил советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом в среду, 27 июля, он рассказал о том, что кроме ликвидации пути логистики ВСУ в момент удара по Антоновскому мосту могли уничтожить и партии оружия врага.

Читайте такжеВСУ попали ракетами по Антоновскому железнодорожному мосту в Херсоне – гауляйтер Сальдо"Ударили, по словам очевидцев, как раз тогда, когда орки переправляли накопленную технику. Ждем официальные подсчеты российских потерь", - отметил Хлань и добавил, что теперь по мосту проехать нельзя.

Также Сергей Хлань подчеркнул, что украинские военные стали на шаг ближе к освобождению оккупированной Херсонщины.

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Армия Украины нанесла удар по Антоновскому мосту

ВСУ во вторник вечером, 26 июля, поразили артиллерийским ударом Антоновский мост в захваченном войсками РФ Херсоне.

В среду утром, 27 июля, в Оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту. Представитель командования Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ сработали ювелирно и филигранно.

Кроме того, Гуменюк сказала, что силы обороны Украины взяли под контроль стратегическую логистику в Херсонской области. Из-за этого россияне не могут наладить обеспечение своих войск.

Самозваные "власти" оккупированной Херсонщины перекрыли движение на Антоновском мосту. Местный коллаборант Кирилл Стремоусов в истерике стал оправдываться и понадеялся на то, что, дескать, контрнаступления ВСУ не будет.

Руководитель Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявил, что Антоновский мост больше не пригоден к эксплуатации. По его словам, решение военных было вынужденным, чтобы обрубить логистику войскам РФ. После победы Украины в войне эстакада будет восстановлена.

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