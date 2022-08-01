Майор Кононов успел повоевать в Сирии, Ливии и Украине, однако украинские военные вручили ему билет на "вечный концерт Кобзона".
Украинские военные ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнера", майора, командира батальона Сергея Кононова, которого лично наградил президент Сирии Башар Асад.
Оккупант успел повоевать в Сирии, Ливии и в Украине, но украинские воины оборвали его "стремительную военную карьеру" и вручили билет на "вечный концерт Кобзона". О его гибели сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").
Майор Кононов был наемником в ЧВК "Вагнера" и воевал в составе 331 Костромского полка.
Оккупант еще в 2014 году поехал на Донбасс воевать против Вооруженных сил Украины. Там командовал "минометным подразделением разведки" боевиков.
Затем он ушел в ЧВК "Вагнера" и с другими наемниками воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР".
После этого захватчик участвовал в боевых действиях в Сирии и Ливии, в том числе и во время захвата сирийского Алеппо.
Всего у него было четыре "командировки" на Донбасс, три в Сирию и три – в Ливию.
При этом известно, что Кононову вручили высшую награду Сирии, и он ее получил из рук лично сирийского президента Асада.
Ранее сообщалось, что группа частной военной компании "Вагнера" ("Лига") была полностью ликвидирована в Украине. Эту задачу выполнили украинские воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.
Напомним, в Украине ликвидировали 22-летнего оккупанта, который до этого спасся под Чернобаевкой. Антон Белов проходил срочную службу на территории Южно-Африканской Республики. Там он и подписал контракт с 20-й мотострелковой дивизией.
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