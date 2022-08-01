ВСУ уничтожили комбата вагнеровцев, которого лично наградил президент Сирии Асад

ВСУ уничтожили комбата вагнеровцев майора Сергея Кононова, которого лично наградил президент Сирии Асад/ Telegram Анатолий Штирлиц

Украинские военные ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнера", майора, командира батальона Сергея Кононова, которого лично наградил президент Сирии Башар Асад.

Оккупант успел повоевать в Сирии, Ливии и в Украине, но украинские воины оборвали его "стремительную военную карьеру" и вручили билет на "вечный концерт Кобзона". О его гибели сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Майор Кононов был наемником в ЧВК "Вагнера" и воевал в составе 331 Костромского полка.

Оккупант еще в 2014 году поехал на Донбасс воевать против Вооруженных сил Украины. Там командовал "минометным подразделением разведки" боевиков.

Затем он ушел в ЧВК "Вагнера" и с другими наемниками воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР".

Оккупант Сергей Кононов/ Telegram Анатолий Штирлиц

После этого захватчик участвовал в боевых действиях в Сирии и Ливии, в том числе и во время захвата сирийского Алеппо.

Всего у него было четыре "командировки" на Донбасс, три в Сирию и три – в Ливию.

При этом известно, что Кононову вручили высшую награду Сирии, и он ее получил из рук лично сирийского президента Асада.

Оккупант Сергей Кононов/ Telegram Анатолий Штирлиц

Ранее сообщалось, что группа частной военной компании "Вагнера" ("Лига") была полностью ликвидирована в Украине. Эту задачу выполнили украинские воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Напомним, в Украине ликвидировали 22-летнего оккупанта, который до этого спасся под Чернобаевкой. Антон Белов проходил срочную службу на территории Южно-Африканской Республики. Там он и подписал контракт с 20-й мотострелковой дивизией.

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