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В Украине ликвидировали 22-летнего оккупанта, который до этого спасся под Чернобаевкой

30 июля 2022, 09:27

22-летний оккупант Антон Белов проходил срочную службу на территории Южно-Африканской Республики. Там он и подписал контракт с 20-й мотострелковой дивизией.

Антон Белов
Антон Белов ликвидирован в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

22 июля Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 22-летнего оккупанта Антона Белова, который был родом из села Максатиха Тверской области.

Срочную службу путинский солдат проходил в составе 20 ОМСБр, находящейся на территории Южно-Африканской Республики. Там он и подписал контракт с 20-й мотострелковой дивизией. Об этом сообщил основатель InformNapalm и известный эксперт-расследователь Иракли Комахидзе в Facebook.

Гибель Белова подвтердили и в россиийских пабликах.

По словам Комахидзе, именно 20-я мотострелковая дивизия дислоцировалась под Чернобаевкой, когда по ней 9 июля нанесли удар украинские защитники.

Белов спасся от обстрела. Тогда были уничтожены командир дивизии, замполит и начальник штаба.

В некрологе ликвидированного солдата говорится, что он умер 22 июля. Последний раз он заходил в соцсети за три дня дня до этого.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol.

В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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