"РФ кинет с зарплатой и его семью": ВСУ ликвидировали оккупанта, не успевшего повоевать даже месяц

Ромазан Гаврилов вернулся домой как "груз 200" / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Вооруженные силы Украины ликвидировали 25-летнего солдата российской оккупационной армии Ромазана Гаврилова из 7-й российской военной базы, расположенной в Абхазии.

Смерть захватчика подтверждена также на его родине. Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

В некрологе говорится, что Ромазан Джалавдиевич Гаврилов родился 05.02.1997 года на хуторе Веселый Успенского района Краснодарского края РФ. Будущий оккупант рос в многодетной семье с тремя младшими братьями и сестрой.

В течении 2016–2017 годов проходил срочную военную службу в воинской части 03007 ВКС РФ (339-й радиотехнический полк, город Астрахань).

"Вероятно, впоследствии служил по контракту в частях Южного военного округа (ЮВО). С 21 июня 2022 года стал числиться на контракте в мотострелковом батальоне в/ч 09332 – та же 7-я российская военная база с местом дислокации в городе Гудаута оккупированной Абхазии, Грузия", – написал Комахидзе.

В путинской армии рядовой Гаврилов был стрелком-помощником гранатометчика 1-го мотострелкового отделения 1-го мотострелкового взвода 7-го мотострелкового батальона в/ч 09332.

Был ликвидирован 19 июля - менее чем через месяц после того, как попал на войну.

"И тут, вспомнилась недавняя история с жмуром-"добровольцем" Максимом Мещеряковым, который так же был ликвидирован в Украине не успев отслужить полный месяц, российское государство кинуло его семью и не собирается выплачивать деньги", - прокомментировал ликвидацию оккупанта Комахидзе.

"Сегодня, 26 июля, на хуторе Веселый будет "весело" – состоится прощание с Ромазаном Джалавдиевичем Гавриловым (одно только сочетание ФИО чего стоит)", – добавил он.

Ромазан Гаврилов был ликвидирован 19 июля / facebook.com/irakli.komaxidze

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован оккупант Григорий Романов. 23-летний захватчик был уверен, что "творит историю".

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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