Лопнул кровавый бизнес: ВСУ полностью уничтожили группу ЧВК "Вагнера"

Вагнеровцев ликвидировали воины 58-й ОМБр имени гетмана Ивана Выговского.
Группа частной военной компании "Вагнера" ("Лига") была полностью ликвидирована в Украине.
Эту задачу выполнили украинские воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
На обнародованных Генштабом фото видно, что на нашивках некоторых вагнеровцев были размещены надписи "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо".
"Кровавый "бизнес" этих вражеских наемников сегодня лопнул. Еще раз напоминаем врагу, что в Украине незваных гостей ждет только смерть. А из романтики легкого заработка одна перспектива – стать частичкой плодородного украинского чернозема", – отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, украинские военные во время удара по оккупантам в Лазурном в Херсонской области уничтожили современный российский комплекс ПВО "Подлет". Такая современная РЛС выслеживала воздушные цели и передавала данные для ЗРК С-300 и С-400 для нанесения ударов.
Ранее сообщалось, что украинские военные 19 июля во время воздушного боя на юге сбили российские самолет Су-35. В целом за сутки, 19 июля, вражеские войска на юге потеряли 41 оккупанта и 12 единиц техники.
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