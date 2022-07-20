Лопнул кровавый бизнес: ВСУ полностью уничтожили группу ЧВК "Вагнера"

ВСУ полностью уничтожили группу ЧВК "Вагнера"/ 58-я ОМБр им. гетмана Ивана Выговского, СБУ

Группа частной военной компании "Вагнера" ("Лига") была полностью ликвидирована в Украине.

Эту задачу выполнили украинские воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

На обнародованных Генштабом фото видно, что на нашивках некоторых вагнеровцев были размещены надписи "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо".

"Кровавый "бизнес" этих вражеских наемников сегодня лопнул. Еще раз напоминаем врагу, что в Украине незваных гостей ждет только смерть. А из романтики легкого заработка одна перспектива – стать частичкой плодородного украинского чернозема", – отметили в Генштабе ВСУ.

ВСУ полностью уничтожили группу ЧВК "Вагнера"/ 58-я ОМБр им. гетмана Ивана Выговского, СБУ

Напомним, украинские военные во время удара по оккупантам в Лазурном в Херсонской области уничтожили современный российский комплекс ПВО "Подлет". Такая современная РЛС выслеживала воздушные цели и передавала данные для ЗРК С-300 и С-400 для нанесения ударов.

Ранее сообщалось, что украинские военные 19 июля во время воздушного боя на юге сбили российские самолет Су-35. В целом за сутки, 19 июля, вражеские войска на юге потеряли 41 оккупанта и 12 единиц техники.

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