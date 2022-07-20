Воздушный бой на Херсонщине: ВСУ сбили из ЗРК вражеский Су-35 во время атаки на украинские самолеты

Воины ВСУ сбили из ЗРК вражеский Су-35 во время атаки на украинские самолеты/ Фото иллюстративное: ДШВ ВСУ

Украинские военные 19 июля во время воздушного боя на юге сбили российский самолет Су-35.

Вражеский истребитель пытался противодействовать атакам украинских самолетов и выпустил по ним три ракеты класса "воздух – воздух". Воздушные судна защитников Украины не пострадали, а вот российский СУ-35 был сбит – в него попали из ЗРК украинские бойцы зенитно ракетного подразделения. Детали боя рассказали в оперативном командовании "Юг".

Пилот сбитого вражеского самолета катапультировался, самолет упал на временно оккупированной территории Херсонской области.

ВСУ уничтожили много техники врага

На юге украинские военные только за день нанесли оккупантам много потерь в технике и живой силе. В частности, украинские вертолеты атаковали скопление вооружения и техники врага в районе Крещеновки и Ольгино. Как результат – там была частично уничтожена минометная батарея.

Также пара наших штурмовиков и бомбардировщик ударили по скоплению противника, его техники, складу боеприпасов и по батарее РСЗО "Град" в районе Давыдова Брода и Терновых Под.

А вечером украинские штурмовики атаковали танковый взвод российских захватчиков в районе Лозового. В то же время бомбардировщик уничтожил опорный пункт противника, который был расположен неподалеку.

"Во время выполнения нашими ракетно-артиллерийским подразделениями огневых задач, нанесено поражение по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага", – отмечают в ОК "Юг".

Всего за сутки, 19 июля, вражеские войска на юге потеряли:

41 оккупанта,

1 самолет Су-35,

1 беспилотный разведчик,

3 РСЗО "Град",

3 гаубицы "Мста-Б",

1"Гвоздику",

1 автомобиль связи

2 обычных автомобиля,

1 полевой артиллерийский склад в районе Брускинского.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на оккупирванные территории – Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе администрация президента США Джо Байдена объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи для Украины, который будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS.

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