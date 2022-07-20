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Кремль избегает всеобщей мобилизации и вербует на войну против Украины заключенных

20 июля 2022, 07:08

Исправительным колониям в Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Владимирской областях, а также Мордовии, Адыгее предложили отправить осужденных на войну.

Армия России
Армию России пополняют за счет за счет заключенных / Фото УНИАН

Кремль пытается увеличить боевую мощь своих вооруженных сил без проведения всеобщей мобилизации, поэтому набирает наемников для участия в войне против Украины в местах лишения свободы. Об этом сообщают в американском Институте изучения войны (ISW).

Отчет, опубликованный российской правозащитной организацией "Русь Сидящая" 14 июля, подтвердил предыдущие наблюдения ISW о том, что Кремль проводит кампании по вербовке в тюрьмах для поддержки своих операций в Украине.

В отчете приводились данные о том, что исправительные колонии в Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Владимирской областях РФ, а также Мордовии, Адыгее и других регионах получили предложения об отправке осужденных на войну.

Другие независимые российские источники ранее сообщали, что частная военная компания Вагнера активно вербует людей из исправительных колоний в Санкт-Петербурге.

"Эти усилия по вербовке, вероятно, делают акцент на количестве, а не на качестве новобранцев в пользу ускорения развертывания сил с минимальной подготовкой, и поэтому вряд ли обеспечат решающее боевое преимущество в боевых действиях в Украине", – считают военные аналитики с ISW.

Как сообщал Главред, в России тысячи военнослужащих отказываются выполнять приказы командования и участвовать в варварской агрессии против Украины. Как минимум десять солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ из города Улан-Удэ отказались воевать в Украине и пытаются уволиться со службы. Командование оказывает на них давление.

Читайте также"Держат в гараже, кормят баландой": солдат РФ рассказал, как отказников заставляют вернуться на фронтВоенный эксперт Олег Жданов также подтвердил, что в России растет количество военнослужащих, которые отказываются принимать участие в агрессии против Украины. По его данным, число военных РФ, которые отказываются ехать воевать в Украину, превышает количество соглашающихся.

Мобилизация в России

В Институте изучения войны 27 июня рассказали о том, что в РФ проводится "тайная мобилизация". По мнению аналитиков, Путин опасается открытой мобилизации и пытается пополнить свои войска при помощи других механизмов. Для этого Кремль использует манипуляции с законодательством.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины 9 июля отметили, что Россия набирает боевиков через центры занятости. Как утверждают в ведомстве, там появилось уже более 22 тысяч вакансий на службу по контракту. Ищут снайперов, наводчиков, водителей, санинструкторов и других специалистов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что Путин может объявить мобилизацию в России после того, как ВСУ получат нужное количество единиц западных вооружений и перейдут к контрнаступательной операции.

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