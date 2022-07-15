Число отказников зашкаливает: военный эксперт рассказал о бунтах в армии РФ

Солдаты РФ отказываются воевать в Украине / Reuters

В России растет количество военнослужащих, которые отказываются принимать участие в агрессии против Украины, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его данным, число военных РФ, которые отказываются ехать воевать в Украину, превышает количество соглашающихся, сообщил он в эфире ТСН.

При этом эксперт напомнил, что с начала войны в российских воинских частях появились стенды с надписью: "Они отказались выполнять боевую задачу" и там появлялись фотографии и список офицеров и военных, отказавшихся ехать в Украину для участия в войне.

"Так вот на сегодняшней день они уже убирают эти стенды, поскольку количество отказавшихся превышает количество согласившихся", — подчеркнул он.

Жданов добавил, что в частях и военных городках только единицы тех, кто соглашается подписывать согласие на участие в боевых действиях. Большинство отказывается вплоть до увольнения из рядов вооруженных сил России.

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Бунты в армии РФ

Ранее сообщалось, что около полусотни бурятских контрактников армии РФ отказались воевать в Украине, разорвали контракт и смогли вернуться домой. Очередная группа из 150 человек прибыла в домой 9 июля.

Как рассказала правозащитница, глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова в эфире телеканала Freedom, на оккупированной территории Донбасса около 17 человек, среди которых тувинцы, буряты, написали 3 недели назад заявления о расторжении контракта. Начальство их закрыло в комендатуре.

"Командиры делают вид, что не видят рапорты, ставят печати "склонен ко лжи и предательству" — говорит правозащитница.

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