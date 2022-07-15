"Не хватает пушечного мяса": в РФ стартовала скрытая мобилизация - Данилов

В РФ начали скрытую мобилизацию / Reuters

В Российской Федерации проводится скрытая мобилизация на войну с Украиной, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как написал он в своем Twitter, это происходит из-за нехватки в РФ живой силы.

"Российскому минубийству не хватает "пушечного мяса", - пишет секретарь СНБО.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ уже запустили маховик скрытой мобилизации.

"Денежное обеспечение для контрактников увеличено до четырех тысяч долларов. Создаются "добровольческие батальоны", – добавил Данилов.

Мобилизация в России

В Институте изучения войны 27 июня рассказали о том, что в РФ проводится "тайная мобилизация". По мнению аналитиков, Путин опасается открытой мобилизации и пытается пополнить свои войска при помощи других механизмов. Для этого Кремль использует манипуляции с законодательством.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины 9 июля отметили, что Россия набирает боевиков через центры занятости. Как утверждают в ведомстве, там появилось уже более 22,2 тысяч вакансий на службу по контракту. Ищут снайперов, наводчиков, водителей, санинструкторов и других специалистов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что Путин может объявить мобилизацию в России после того, как ВСУ получат нужное количество единиц западных вооружений и перейдут к контрнаступательной операции.

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