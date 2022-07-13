На войне нет никаких сроков, но у ВСУ есть график возврата Украины к границам 1991 года – Данилов

Украина вернет все свои территории, но о каких-либо дедлайнах говорить нельзя - Данилов / Коллаж Генштаб ВСУ, УНИАН

Украина восстановит контроль над своими территориями в пределах границ на 1991 год. Земли будут освобождаться поэтапно, у ВСУ есть гибких график, по которому они планируют действовать. Ситуация на войне постоянно меняется, поэтому ни о каких конкретных сроках говорить нельзя. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире Радио НВ он рассказал о том, что вопрос деоккупации украинских земель решает армия. Освобождение территорий будет идти по этапам. У войск есть гибкий график, который зависит от обстановки. Украина стремится восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

Читайте такжеАрмия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – Арестович"Вся наша земля вернется к нам. Вопрос только очередности и времени. Этот вопрос решают наши военные: они лучше понимают, где, на каком направлении они должны вести боевые действия, прежде всего, во вторую, третью, четвертую очередь. Этот график есть у них. Он достаточно гибок, зависит от многих обстоятельств. Не только Херсонщина, а вся наша родная земля, которая была определена в 1991 году, вернется в наш дом", - объяснил чиновник.

По его словам, несмотря на присутствие понимания того, что Украина одержит победу над Россией, о конкретных сроках говорить нельзя, поскольку ситуация на войне стремительно меняется.

"Мы понимаем, что победа будет за нами. И никаких дедлайнов на войне быть не может – это недопустимые вещи. Война – это постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем", - подчеркнул Алексей Данилов.

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Война России против Украины

Министр обороны Алексей Резников 10 июля объявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ украинской армии освободить южные регионы Украины от российской оккупации. ВСУ накапливают оружие, чтобы выполнить задачу.

Глава государства Владимир Зеленский 11 июля заявил, что приоритет армии Украины – освобождение всех территорий, которые захватила Россия. Как полагает гарант, это является главной целью всех украинцев.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай полагает, что ВСУ могут освободить все свои земли. Но для этого силам обороны Украины нужно достаточное количество западного вооружения. Согласно прогнозу Гайдая, российские войска могут захватить Донбасс, но после того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции, Путин может объявить в России всеобщую военную мобилизацию.

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