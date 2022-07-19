"Еще больше HIMARS": США предоставят Украине очередной пакет военной помощи

США предоставят Украине очередные HIMARS / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

На текущей неделе администрация лидера США Джо Байдена объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи для Украины, который будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS, говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби.

"Мы продолжим оказывать Украине исторический уровень помощи в области безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете вооружений и оборудования для Украины. Он будет включать больше HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для создания разницы на поле боя", - отметил он.

По информации американского чиновника, в этом пакете также будут дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты для РСЗО.

Поставки западного вооружения Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия Украины продолжает получать тяжелое вооружение от западного мира для борьбы с российскими оккупационными войсками.

Танки, которые ранее прибыли из Польши, уже переданы украинским военным подразделениям в Харьковскую область. Боевые машины оборудованы элементами боевой защиты 4С20 комплекса "Контакт-1".

"Польские танки переданные ВСУ выглядят весьма прилично в плане состояния. Т-72М1 и Т-72М1R с уже установленными элементами динамической защиты 4С20 комплекса "Контакт-1", которые были переданы чешской компанией STV Group. Видео снято в Харьковской области вчера", - заявили украинские военные.

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