Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ - ISW

Путин может угрожать применить ядерное оружие для защиты захваченных территорий / Коллаж фото Reuters

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на аннексированные территории - Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), после аннексии оккупированных территорий Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется к вновь присоединенным территориям.

Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся. Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание России.

В таком случае у Украины и ее западных партнеров существенно сокращаются временные рамки для проведения контрнаступления до того, как Кремль аннексирует захваченую территорию.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины могут перейти к широкомасштабному контрнаступлению только после того, как будут получены достаточные объемы оружия от Запада, заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, нужно будет сформировать новые полностью перевооруженные подразделения. Возможность появится после запуска ленд-лиза. Возможно, численность новых подразделений должна будет составить минимум 50 тысяч человек, но все будет зависеть от количества вооружений.

Если во второй половине лета украинские войска получат достаточное количество оружия, с середины августа они могут перейти в контрнаступление на нескольких направлениях одновременно, считает эксперт.

11 июля военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что Украина переходит к третьему этапу войны - контрнаступлению. Владимир Зеленский дал Вооруженным силам Украины приказ освободить юг.

15 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление до конца текущего года, заявил

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