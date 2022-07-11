В Украине начинается третий этап войны: ВСУ идут в контрнаступление - эксперт

ВСУ переходят к третьему этапу войны-контрнаступлению / Коллаж УНИАН, Reuters

Украина переходит к третьему этапу войны - контрнаступлению. Владимир Зеленский дал Вооруженным силам Украины приказ освободить юг. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телемарафона.

"Появление этого заявления в публичной плоскости не случайно – оно свидетельствует о намерениях украинской стороны к переходу к третьему этапу войны. Это контрнаступление и освобождение временно оккупированных территорий. Не только территорий Херсонской области, но и Запорожской и Донецкой", – сказал эксперт.

Украина планирует помешать России создать сухопутный коридор с территории Крыма в оккупированный Донбасс и поставки украинской воды на полуостров.

"Речь идет о препятствовании логистике русской армии – нейтрализации ключевой составляющей – Керченский мост и соответственно нанесения точечных ударов по местам базирования Черноморского флота. Кроме того, это решение экономических проблем Украины. В первую очередь разблокирование работы черноморских портов", - добавил Снегирев.

Читайте такжеВоенный эксперт рассказал, пойдут ли ВСУ летом в контрнаступление

Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

Другие новости: