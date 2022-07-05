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"Следующие недели будут интереснее": ВСУ готовятся к контрнаступлению на Херсонщине

5 июля 2022, 16:23

Для мощного контрнаступления военным не хватает оружия и личного состава.

херсон, украинские военные, ВСУ
Украинские военные готовятся к контрнаступлению на Херсонщине / Генштаб ВСУ, Суспильне

Украинские военные находятся в радиусе снайперского действия Чернобаевки. Они активно готовятся к мощному контрнаступлению на Херсонщине. Об этом заявил офицер военной разведки, сообщает The Economist.

Он отметил, что "следующие неделю-две будут еще интереснее", однако то, что происходит сейчас, не похоже на полноценное контрнаступление. Солдаты жалуются на критическую нехватку боеприпасов и личного состава. В настоящее время южная группировка не имеет преимущества в соотношении три к одному, как рекомендуют стратеги для успешного наступления.

Ситуация изменится сразу после того, как на южном направлении появится больше западного оружия. Сейчас там есть лишь несколько гаубиц М777.

Сообщается, что российские оккупанты построили под землей укрепленные бункеры и во время украинского наступления возвращаются в большем количестве.

"Десять солдат мигом превращаются в сотню. Местные, что не бежали от оккупации, мешают не меньше противника. Мы не можем стрелять по своим", - говорит военный.

Кроме того, большая часть мирных жителей сейчас сотрудничает с оккупантами. Российские войска вербуют девушек в возрасте от 15 лет.

Однако следует отметить, что российская армия сразу потеряет поддержку мирного населения в тот момент, когда украинские войска зайдут в Херсон.

"Русские будут разъярены как бес и набросятся, но партизанское сопротивление будет таким же ожесточенным. Местные жители просто разорвут их", - говорится в сообщении. Читайте такжеУкраина еще не готова освободить Херсон: Жданов назвал причины

Ранее издание The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки сообщало, что передовые подразделения ВСУ находятся в километре от первых пригородов Херсона, но бои за город будут тяжелыми.

Напомним, в Херсонской области набирает обороты партизанское сопротивление. Сопротивление украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области заставило российских захватчиков задействовать своих людей из России, чтобы создать так называемое "правительство" совместно с коллаборантами.

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Перевод: Полина Панасенко

война в Украине ВСУ новости Херсона российское вторжение Херсонская область
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