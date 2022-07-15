Резников анонсировал контрнаступление ВСУ до конца 2022 года

Американские РСЗО HIMARS уже "изменили правила игры в войне", подчеркнул глава Минобороны.
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление до конца текущего года, заявил министр обороны Алексей Резников.
Как рассказал он в интервью Financial Times, после получения ВСУ значительного количества систем большой дальности, в частности американских РСЗО HIMARS, потери Украины существенно сократились.
"Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной", – сказал собеседник.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что американские РСЗО HIMARS уже "изменили правила игры в войне".
"Украина использовала их (HIMARS – ред.) за последние три недели для нанесения ударов по российским складам боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину РФ", – говорит глава Минобороны.
Резников добавил, что западное оружие имеет большую дальность действия и более точное, чем старая украинская артиллерия советских времен. Именно поэтому потери украинской армии существенно сократились по сравнению с маем, когда потери на Донбассе в среднем составляли до 100 человек в день.
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Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о приказе верховного главнокомандующего Владимира Зеленского о необходимости деоккупации южных областей Украины.
Для выполнения этой задачи ВСУ собирают миллионные силы, подчеркнул он в интервью британской газете The Times.
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