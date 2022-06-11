Армия Украины перевооружится и к середине августа может перейти в контрнаступление – Жданов

Украине нужно будет с нуля создать военные подразделения, оснащенные оружием Запада – Жданов / Коллаж Генштаб, Главред

Вооруженные силы Украины могут перейти к широкомасштабному контрнаступлению только после того, как будут получены достаточные объемы оружия от Запада. Нужно будет сформировать новые полностью перевооруженные подразделения. Возможность появится после запуска ленд-лиза. Возможно, численность новых подразделений должна будет составить минимум 50 тысяч человек, но все будет зависеть от количества вооружений. Если во второй половине лета украинские войска получат достаточное количество оружия, с середины августа они могут перейти в контрнаступление на нескольких направлениях одновременно. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он рассказал о том, что для наступления Украине придется фактически создать новую армию, оснащенную оружием Запада.

"Фактически для того, чтобы начать контрнаступательную операцию, мы должны сформировать новую армию. Абсолютно новую, с нуля, полностью на западном вооружении. И тогда у нас есть шанс провести контрнаступательную операцию", - отметил Жданов.

По словам эксперта, возможность формировать новые бригады появится после того, как страна начнет получать оружие в рамках ленд-лиза.

Кроме того, комментируя заявление секретаря СНБО Данилова, который сказал, что Украине для контрнаступления понадобятся 6 новых бригад численностью в 25 тысяч человек, эксперт отметил, что, возможно, нужно будет в два раза больше людей. Но все зависит от количества предоставленного Киеву оружия.

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"Думаю, надо будет как минимум раза в два больше. Но все будет зависеть от количества вооружения", - объяснил Жданов.

Согласно его прогнозу, оружие в нужном количестве Украина начнет получать в конце июля – начале августа. По самым оптимистическим ожиданием, ВСУ смогут перейти в контрнаступление в середине августа.Читайте также"Нужно 4-5 полноценных бригад": Арестович рассказал, когда Украина пойдет в контрнаступление

"Мы уже будем получать в бригадных комплектах. То есть будет приходить основной состав вооружений, переданный нам США. Самый оптимистичный прогноз – что мы будем готовы где-то с середины августа начать контрнаступление хотя бы на нескольких направлениях одновременно", - подчеркнул Олег Жданов.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня сделал заявление о том, что ВСУ не могут перейти в контрнаступление. Украинским военным не хватает оружия. У оккупационной армии России преимущество в вооружении, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что армии Украины для перехода к масштабной контрнаступательной операции нужно много оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевых самолетах, танках и тысячах БПЛА. Кроме того, нужно сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о проблемах Украины с вооружениями и призвал Запад предоставить больше оружия. По его словам, у России сейчас в данном компоненте тотальное преимущество на Донбассе. Без увеличения поставок ВСУ будет сложно остановить наступление войск РФ, не говоря уже о контрнаступлении.

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