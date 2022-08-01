Врут и не краснеют: генштаб РФ выдал сожженную солому за уничтоженные ракеты к HIMARS

Генштаб РФ выдал сожженную солому за уничтоженные ракеты к HIMARS / Telegram Цимбалюк, Reuters, DVIDSHUB Flickr

В России похвастались, якобы уничтожили "более ста ракет к РСЗО HIMARS и 120 украинских военных, которые их охраняли". Такое заявление сделал 28 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга, отметив, что это произошло 24 июля.

Но оказалось, что это очередная ложь страны-агрессора, и всё, что удалось уничтожить оккупантам во время упомянутого ими удара – это 800 тонн соломы. Очередное ложное заявление российского генштаба разоблачил украинский журналист Роман Цимбалюк, о чем он сообщил в Telegram.

"Руководство (российских – ред.) вооруженных сил считает граждан РФ идиотами, выдавая уничтоженную солому за ракеты от РСЗО HIMARS", – отмечает журналист.

Он рассказал, что на самом деле российские оккупанты ударили по ангарах агропредприятия в населенном пункте Любимовка в Днепропетровской области, где на момент удара было более 800 тонн соломы.

"На самом деле удар был нанесен по ангарах агропредприятия, в котором на момент нанесения удара хранилось более 800 тонн соломы (из которой, по мнению Конашенкова, можно было бы изготовить около 100 ракет для "HIMARS"). Кроме того, пострадал один ребенок (очевидно, что является иностранным наемником)", – отмечает Цимбалюк.

Уничтоженный ангар/ Telegram Цимбалюк

Напомним, украинские военные ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнера", майора, командира батальона Сергея Кононова, которого лично наградил президент Сирии Башар Асад.

Ранее в разведке Великобритании сообщили, что для армии страны-агрессора России уязвимым до сих пор остается Запорожское направление. Поэтому российское военное руководство решило перебросить на этот участок фронта подкрепление.

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