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Первое судно с зерном покинуло порт Одессы – CNN

1 августа 2022, 09:02

Судно везет кукурузу в Ливан.

Судно с зерном
Судно с зерном/ Фото иллюстративное: ua.depositphotos.com

Утром в понедельник, 1 августа, из порта Одессы вышло первое судно с украинским зерном, которое пойдет на экспорт. Об этом сообщает CNN.

Эту информацию также подтверждают турецкие СМИ. Отмечается, что судно везет кукурузу в Ливан.

Судно, которое вышло из одесского порта – это корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне.

Ранее в Турции сообщали, что судно с зерном может покинуть украинский порт 1 августа и отправится в Турцию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин в эфире турецкого телеканала Kanal7.

Калин отметил, что экипаж корабля и участники коридора будут следовать четким инструкциям, как судно будет выходить из порта, когда попадет в международные территориальные воды, кто будет загружать и когда оно прибудет в территориальные воды Турции.

Однако, по словам пресс-секретаря турецкого президента, не исключены непредвиденные обстоятельства, ведь война продолжается.

"К сожалению, война продолжается. Украина правильно говорит: "Мы ратифицировали соглашение, но если война будет идти на разных фронтах, если будут убиты пленные, груз застрянет"... Весь мир поддерживает достигнутые договоренности, однако этого недостаточно", – отметил Калин.

Подписание соглашения о вывозе морем украинского зерна

Напомним, в пятницу, 22 июля, в Стамбуле состоялась церемония подписания соглашения по поставкам зерна и продовольствия из Украины. Стороны договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

При этом Украина не подписывала напрямую соглашение с РФ. Соответствующие договоренности были подписаны между Украиной, Организацией Объединенных Наций и Турцией. Так же российская сторона подписала соглашение с ООН и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией Украины возможности выстоять в войне против РФ. По словам Зеленского, сейчас в нашем государстве уже в наличии зерна примерно на 10 млрд долларов. Он подчеркнул, что появился шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

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