Когда начнется экспорт зерна из Украины: в ООН назвали дату первого рейса

Отгрузки зерна из Украины могут начаться уже 23 июля / Фото ua.depositphotos.com

Первый корабль с украинским зерном на борту может покинуть украинский порт в Одесской области уже в субботу, 23 июля.

Как пишет The Guardian, чиновники ООН ожидают, что предварительные отгрузки зерна могут начаться уже в субботу, и надеются достичь довоенного уровня экспорта из трех украинских портов — 5 млн метрических тонн в месяц в течение нескольких недель.

Украинские лоцманские суда будут направлять коммерческие суда, перевозящие зерно. Затем судна пересекут Черное море в направлении турецкого пролива Босфор под пристальным наблюдением совместного координационного центра в Стамбуле, в состав которого входят представители ООН, Украины, России и Турции.

Соглашение по "зерновому коридору"

22 июля Украина, Турция, ООН и РФ во дворце Долмабахче (Турция) подписали документ об экспорте зерна из Украины морским путем.

"Зеленые коридоры" для экспорта зерна из Украины будут созданы в трех портах: Одесса, Южный и Черноморск в Одесской области.

Разминирование территорий Одесской области не будет производиться, корабли пройдут безопасными фарватерами.

Срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления.

Отметим, Россия вывезла из оккупированных украинских территорий как минимум 400 тысяч тонн зерна. Это более четверти всех запасов, которые находились в хранилищах регионов.

Ранее глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно. Чиновник проговорился и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мир должен знать, что "рекордный урожай" России, о котором она заявляет, – это украденное в Украине зерно.

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