Турция отпустила корабль РФ с украденным в Бердянске зерном: Украина требует расследования

Турция отпустила корабль РФ с украденным в Бердянске зерном/ Facebook Vasyl Bodnar, agroanimal.com.ua

Турецкая сторона отпустила из своего порта Карасу задержанный ранее российский корабль "Жибек Жолы", который перевозил на своем борту украденное зерно из оккупированного Бердянска.

Судно отпустили вечером 6 июля, игнорируя заявления украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

О том, что корабль с краденым зерном зашел в порт Карасу, стало известно 1 июля. Тогда об этом сообщил в Facebook посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар, отметив, что Украина уже просит Турцию принять неотложные меры по этому поводу.

И благодаря усилиям Украины удалось добиться того, что зерно с судна так и не было разгружено, а корабль был задержан. Наша страна направила в Турцию запрос на арест судна и груза.

Однако уже вечером 6 июля корабль таки выпустили из порта. В МИД Украины требуют надлежащего расследования этого факта.

"Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование сложившейся ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем", – говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Также турецкого посла в Киеве в связи с этой ситуацией пригласили прийти в МИД Украины.

Ранее глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий, назначенный оккупантами, сообщал, что якобы судно вывезло из Бердянска 7 тысяч тонн краденого украинского зерна.

Корабль "Жибек Жолы" был построен в РФ по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping. Однако при этом он ходит под российским флагом.

Вывоз Россией краденого украинского зерна

Ранее глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно. Чиновник проговорился и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мир должен знать, что "рекордный урожай" России, о котором она заявляет, – это украденное в Украине зерно.

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