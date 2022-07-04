Турция задержала судно РФ с краденным украинским зерном: посол рассказал о его дальнейшей судьбе

Турция задержала судно РФ с краденным украинским зерном / скриншот

Турция задержала российское грузовое судно с похищенным у Украины зерном. Корабль привез груз из временно оккупированного Бердянска.

Украина ожидает, что Турция не только арестует сам сухогруз "Жибек Жолы", но и конфискует перевозимое им имущество, в эфире телемарафона сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Он отметил, что дальнейшая судьба судна будет решена уже 4 июля.

"Судно стоит прямо перед входом в порт – оно задержано таможенными органами Турции. Завтра (4 июля) состоится совещание во время которого решат дальнейшую судьбу судна. Наш запрос передан и мы надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут всех к ответственности, кто причастен к этому", – рассказал он.

Читайте также"Мы занимаемся реализацией целей": Лавров нагло ответил, почему Россия ворует украинское зерноБоднар отметил, что ситуация вокруг этого судна – особенная, так как оно стало первым, котором РФ попыталась вывезти украденное украинское зерно через порт Бердянска.

"Это – нелегально. Это – большая наглость. И, конечно, это попытка пробить коридор для выхода из [временно] оккупированных портов – чтобы вывозить украинское имущество", – подчеркнул посол.

Россия ворует украинское зерно

Глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно. Чиновник проговорился и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мир должен знать, что "рекордный урожай" России, о котором она заявляет, – это украденное в Украине зерно.

"Для нас голод – это шанс", – откровенно говорят российские пропагандисты. Мир должен знать: "рекордный урожай" – это украденное в украинских фермеров зерно. Настоящий портрет РФ – убийцы, воры, палачи", - подчеркнул Подоляк.

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