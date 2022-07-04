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Россия системно вывозит через Крым ворованное украинское зерно в Турцию - СМИ

4 июля 2022, 22:34

В сюжете журналисты отмечают, что судно Михаил Ненашев под российским флагом перевозит зерно в Турцию.

зерно
Украинское зерно / pixabay

Хоть в Турции заявили, что не покупают у России украденное в Украине зерно, СМИ смогли доказать обратное.

Журналисты проекта Схемы выяснили, что оккупанты цинично выключают радары на судах, которыми вывозят украинское зерно из Крыма в турецкие порты, но это систематический процесс регулярно попадает на снимки со спутника.

В сюжете опубликовали сопроводительные документы на зерно, которое крупными партиями импортирует Турция – происхождение товара в них указано как "Крым, Россия".

"Зерно грузится в порту "Авлита" (Севастополь), куда его свозят с временно оккупированных территорий, в частности Херсонской и Запорожской областей", - говорится в расследовании Схем.

Как украинское зерно появилось в Турции

На примере двух судов – российского и сирийского – журналисты показали, как балкеры регулярно заходили в порт Севастополя, где через терминал Авлита загружались зерном, а затем прибывали в Турцию и там выгружались. Во время вхождения в крымский порт балкеры выключают радары, поэтому их невозможно отследить через системы мониторинга судов, такие как Marine Traffic или Equasis.

"Но им не удается "спрятаться от спутника, который из космоса фиксирует пребывание и загрузку судов в крымской Авлите", - говорится в расследовании журналистов.

Российское судно Михаил Ненашев

В сюжете журналисты отмечают, что судно Михаил Ненашев под российским флагом перевозит зерно в Турцию.

Так, журналисты приводят доказательства трех его рейсов из порта в Крыму в порты Турции.

  • 15 апреля спутник Planet Labs зафиксировал этот балкер возле "Авлиты". Через исключены в течение трех дней радары, судно оставалось "незаметным" для системы официального мониторинга судов Marine Traffic.
  • В то же время этот сервис зафиксировал, что до захода в крымский порт оно было пустым, а после - уже загруженным.
  • 22 апреля Михаил Ненашев встал в турецкий порт Дериндже. За четыре дня система зафиксировала, что балкер – разгрузился.
  • 25 мая Михаил Ненашев совершил еще один рейс в Турцию. Спутник Planet Labs показал его возле Авлиты.
  • 26 мая балкер вышел в море и включил радары, став "заметным" для мониторинга Marine Traffic. Этот же сервис зафиксировал груз на его борту.
  • 30 мая "Ненашев" добрался до турецкого порта Искендерун.
  • За неделю балкер повторил свой путь, выйдя из Турции пустым. Зашел в акваторию Черного моря и взял курс якобы на якорную стоянку "Кавказ" в Керченском проливе, отключив радары.
  • 14 июня спутник зафиксировал его возле "Авлиты". В тот день его трюмы были пустыми, а в последующие – загружены зерном.
  • 18 июня балкер "Ненашев" появился на радарах в районе Керченского пролива и взял курс на Турцию.
  • 25 июня пришвартовался к причалам частного порта MMK Metalurji неподалеку от Искендеруна, где его зафиксировал журналист Осман Пашаев.

Сирийское судно Finikia

Журналисты смогли отследить и второй балкер. Это сирийское судно Finikia.

  • 20 апреля оно появилось на спутниковых снимках в "Авлите".
  • 21 апреля оно только появилось на радарах, уже выйдя в море загруженным.
  • 29 апреля пришвартовалось в турецком Немруте и отгрузило зерно.
  • 6 мая Finikia уже пустым вышло в новый рейс – из Немрутау в сторону Черного моря.
  • 10 мая судно снова выключило радары.
  • 13 мая его в "Авлите" зафиксировал спутник. Балкер загрузился зерном.
  • 24 мая оно прибыло в Турцию.

В распоряжении журналистов также появились документы, которые свидетельствуют, что Ненашев и Finikia на пути в Турцию загружались зерном именно в крымском терминале "Авлита".

При этом, в документах происхождение зерна указано как "Крым, Россия".

"Турция признавала аннексию Крыма незаконной, с каких пор же" Крым, Россия " стало легитимным происхождением продукции?" – задают вопрос авторы расследования.

Что говорят в Турции

Власти Турции сообщали, что расследуют заявления о том, что украинское зерно было незаконно вывезено Россией, в том числе в ее порты, но отмечали, что пока не обнаружили никаких таких поставок.

"Турция не допустит незаконной торговли украинским зерном или любой другой продукцией со стороны любой страны, в частности России. Мы также сами не примем такие товары. На самом деле мониторинг очень прост. И вы также можете его осуществлять. Для этого достаточно загрузить на гаджет приложение стоимостью 5-6 долларов. Это позволяет отслеживать судоходство, получать информацию о том, из каких портов выходят грузовые корабли и их груз. Доступ к такой информации может получить каждый", - заявил 23 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Все найденные факты, которые свидетельствуют о незаконном вывозе зерна с оккупированных территорий Украины Россией в Турцию, журналисты опубликовали в запросе в МИД Турции и ждут ответ.

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