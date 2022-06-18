Предлагали не сопротивляться РФ: некоторые страны готовы пожертвовать Украиной ради зерна – Кулеба

Некоторые государства готовы пожертвовать Украиной ради зерна – Кулеба/ Reuters, ua.depositphotos.com

Некоторые иностранные лидеры намекали или прямо предлагали Украине прекратить сопротивляться России. Такие предложения продиктованы тем, что они хотят получить зерно, которое сейчас заблокировано в украинских портах из-за действий российских оккупантов.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Foreign Affairs. По его словам, речь идет о некоторых руководителях в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

"Я разговаривал с некоторыми лицами, принимающими решения в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали беседу с заявлений о поддержке, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление", – отмечает Кулеба.

Такие лидеры хотят, чтобы зерно, которое заблокировано в украинских портах, было быстрее разблокировано. Однако для этого они фактически готовы пожертвовать украинской независимостью, подчеркнул глава украинского МИД.

Однако, по словам Кулебы, в мире станет еще больше гуманитарных кризисов, если Украина проиграет в войне. Поэтому не нужно предлагать мирные инициативы, которые основываются на неприемлемых условиях, а вместо этого стоит помогать Украине, чтобы она победила. А это означает не только предоставление Украине оружия и усиление антироссийских санкций, заключил Кулеба.

Ранее сообщалось, что США вместе с партнерами из Евросоюза вовсю работают над возможными путями вывоза зерна из Украины. Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.

Напомним, глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно. Аксенов проговорился и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

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