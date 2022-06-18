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Польша может закрыть небо над западом Украины: при каком условии

18 июня 2022, 12:56

Если РФ не прекратит обстрелы Украины вблизи польской границы ракетами большой дальности, Польша может прибегнуть к превентивным мерам.

ПВО, ракета
Польша может закрыть небо над Западом Украины/ Укоборонпром, УНИАН

Польша может организовать противоракетную защиту над западными областями Украины. Это может произойти в том случае, если РФ продолжит атаковать ракетами большой дальности пограничные районы Украины, которые граничат с Польшей.

Об этом сказал экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, пишет Onet. По его словам, его государство может прибегнуть к превентивным мерам.

"Мы имеем аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы введем противоракетную защиту над Западной Украиной", – заявил Козей.

При этом он отметил, что РФ уже проиграла войну на политическом и стратегическом уровне. Однако в случае какого-то успеха Путин на Украине не остановится, а может продолжить свою агрессию в Польше, странах Балтии и всего Запада.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявления, которые звучали из уст различных деятелей, якобы на фронте ежедневно гибнут 200-300, а то и 1000 украинских воинов. Он сказал, что эти деятели даже не имеют доступа к такой информации и что такими заявлениями нельзя разбрасываться.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки уничтожили на фронте около 30 единиц различной техники и вооружение врага. Украинские воины на Харьковском направлении нацелены на то, чтобы прорваться в тыл войск оккупантов, которые действуют на Славянском направлении.

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